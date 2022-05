Kevin Costner sera maréchal du défilé du Stampede de Calgary de 2022

Par communiqué de presse, les responsables du Stampede de Calgary ont expliqué leur choix en raison de la proximité qui existe entre Kevin Costner et l'Alberta.

[Kevin] Costner est familier avec le Stampede, la ville de Calgary et la province de l’Alberta, car il assisté au meilleur spectacle extérieur de la planète et joué dans les films L’Ouest Sauvage et L’Un des nôtres tout juste à l’extérieur de la ville. Il est un amateur du Stampede et des paysages du sud de l’Alberta, il a donc une connexion particulière avec le Stampede , est-il écrit.

« À travers ses films, sa musique et la série télévisée Yellowstone, Kevin Costner est reconnu comme une personne exemplifiant la culture western qui reflète bien l’esprit du Stampede de Calgary. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse

Le président du Stampede de Calgary, Steve McDonough, se réjouit d’accueillir la vedette hollywoodienne pour le retour du défilé avec public.

Son travail et son amour pour la culture de l’ouest s’accordent bien à l’essence et aux valeurs du Stampede.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, l’acteur américain indique être honoré de prendre part à un événement que les Calgariens organisent depuis des années.

Je veux dire à quel point je suis enthousiaste d’être le prochain maréchal pour le Stampede de Calgary. [...] J’ai beaucoup de beaux souvenirs de Calgary, et ça a fait une grosse différence dans ma vie de pouvoir tourner L’Ouest Sauvage là-bas. C’est l’un des plus beaux endroits au monde , a-t-il dit.

Le Stampede de Calgary aura lieu du 8 au 17 juillet.