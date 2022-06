Sept municipalités de la région ont adhéré au Défi pissenlits cette année

Laisser pousser la pelouse et les pissenlits pour permettre aux abeilles de butiner durant le tout mois de mai, c’est le défi que se sont lancées les municipalités d’Alma, Saint-Prime, Roberval, Saint-Félicien, Normandin, Saint-Augustin et de Petit-Saguenay cette année.

Au printemps, le pissenlit est l’une des premières fleurs à pousser. Source précieuse de nectar et de pollen, les conserver dans nos jardins permet aux abeilles de faire le plein d’énergie durant leur période de reproduction.

Avec l’arrivée du mois de juin, les participants au Défi pissenlits ressortent les tondeuses à gazon de leur garage. Croisé en plein travail, un résident d’Alma admet que la tâche est toutefois un peu plus ardue : C’est beaucoup plus d’effort! La pelouse est beaucoup plus longue et pleine de pissenlits, c’est vraiment difficile!

Alma est l'une des sept municipalités de la région à avoir adhéré au Défi pissenlits. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Difficile d’évaluer le nombre de familles qui ont participé au Défi pissenlits cette année. Selon Émilie Lapointe, biologiste et coordonnatrice de l’organisme environnemental Eurêko, les citoyens de la région sont chaque année plus nombreux à adhérer au mouvement. On le voit vraiment depuis deux ans. Il y a une effervescence autour du Défi pissenlit. Personnellement, dans mon quartier, je l’ai vraiment remarqué.

« Beaucoup de voisins ont laissé leurs pissenlits et plus les gens vont le faire, mieux ce sera parce qu’ils se sentiront moins jugés. » — Une citation de Émilie Lapointe, biologiste et coordonnatrice, Eurêko

Le parc public devant l'hôtel de ville d'Alma est rempli de pissenlits. Ils ne seront coupés que plus tard. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Pourtant, les entreprises de tonte de pelouse n’ont pas vraiment souffert d’une baisse de clientèle. De gros clients, comme les municipalités participantes ou encore l’Union des producteurs agricoles (UPA) à Jonquière ont suspendu leur abonnement. Mais du côté des particuliers, une poignée seulement a demandé à maintenir sa pelouse à l’état naturel durant un mois.

Michaël Simard-Potvin, le représentant de Nutrite Belle Pelouse, n'a pas perdu beaucoup de clients durant le mois de mai. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

J’ai 600 clients pour la tonte de pelouse. Seulement quatre à cinq clients résidentiels m’ont demandé de ne pas tondre au mois de mai, en plus de la municipalité et du Cégep d’Alma , mentionne Michaël Simard-Potvin, représentant de l’entreprise Nutrite Belle Pelouse.

Beaucoup de clients m’en ont parlé, mais peu ont fait le pas , conclut-il.

D'après le reportage d'Ainhoa Ibarrola