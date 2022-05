Campagne de financement pour une maison de soins palliatifs dans la Baie-des-Chaleurs

C'est la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs qui va recueillir les dons par le biais de plusieurs autres activités de financement de 2022 à 2024.

Bien que le ministère de la Santé et des Services sociaux subventionnera sur une base récurrente une partie des frais reliés aux soins, un financement initial de 4 à 4,5 millions de dollars provenant du secteur privé sera nécessaire pour la maison, ses équipements et les frais reliés aux soins , déclare par écrit Renée-Claude Maltais, chargée de projet de la maison de soins palliatifs de la Baie-des-Chaleurs.

« On est au jour 1, où on lance mardi la grande et première activité de financement, soit la Grande traversée de Simon. »