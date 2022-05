L’Orchestre collégial des conservatoires en concert mercredi à la cathédrale de Chicoutimi

Le rendez-vous musical est très attendu pour des dizaines de jeunes musiciens. Une cinquantaine de jeunes des quatre coins du Québec prendront part au concert gratuit qui aura lieu à 19 h 30.

Quand on étudie au Conservatoire, on a des cours théoriques, des cours avec nos professeurs, on fait de la musique de chambre. Dans certains conservatoires, on a de l'orchestre, mais dans d'autres, on n'a juste pas assez de musiciens pour en former un. Donc, de faire l'orchestre réseau, ça nous permet d'avoir cette expérience-là , a expliqué la flûtiste Annie Noël-De Tilly, du Conservatoire de musique de Gatineau.

Pour la violoncelliste Éléa Bernier, du Conservatoire de musique de Saguenay, l’expérience lui permettra de pousser davantage la maîtrise de son instrument.

C'est le fun de savoir que tu fais partie d'un groupe plus avancé, que tu peux commencer à jouer des pièces plus compliquées. C'est le fun de rencontrer des musiciens qui viennent d'ailleurs , a-t-elle exprimé.

Le rythme d'un orchestre professionnel

Le chef Nicolas Ellis, un ancien du Conservatoire de musique de Saguenay, dirige l’Orchestre collégial des conservatoires comme chef invité. Moi j'ai lancé ça, eux ils ont pratiqué avec leurs professeurs, et là on se retrouve, puis on a trois jours pour préparer le concert , a-t-il expliqué.

« On monte ça très vite, et quand on y pense, c'est le rythme d'un orchestre professionnel. On lance vraiment les étudiants dans cette expérience-là. Ils doivent arriver prêts, ils doivent s'adapter très rapidement. » — Une citation de Nicolas Ellis, chef d’orchestre

La programmation sera relevée, promet le chef d’orchestre, pour cette troisième édition de l’Orchestre collégial des conservatoires.

L'oeuvre de résistance que l'on va jouer, c'est la Première Symphonie de Brahms. C'est un peu tout l'héritage de tout ce qui l'a précédé, Bach, Beethoven, Mozart, Hayden. Brahms a seulement écrit quatre symphonies , a-t-il indiqué.

Après les contraintes des deux dernières années, la directrice du Conservatoire de Saguenay, Louise Bouchard, salue le retour de cette activité.

« On n'a pas été ensemble depuis deux ans. Les musiciens devaient toujours être à deux mètres pour jouer, quand on avait le droit de jouer. Et là de voir tous ces jeunes jouer ensemble, je les regarde et je suis très émue. Je me dis, oui, on s'en sort! » — Une citation de Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de Saguenay

D’après un reportage de Julie Larouche