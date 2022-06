Le cyclisme : une nouvelle source de tourisme pour North Bay

La ville tiendra son premier événement intitulé Cycle North Bay du 30 juillet jusqu’au 1er août, qui rassemblera des centaines de cyclistes pour deux championnats provinciaux.

La programmation comprend également des courses pour les jeunes et les paracyclistes de même que des ateliers et des activités pour les jeunes familles.

C’est difficile de donner un chiffre exact, mais ce serait merveilleux de recevoir entre 300 et 500 cyclistes. Ils passeraient la majorité de la fin de semaine ici, ce qui serait très bon pour notre secteur touristique , estime le coordonnateur du tourisme sportif à la Ville de North Bay, Larry Tougas.

Avec l’aide de Cyclisme Ontario et de l’organisateur de compétitions de cyclisme Greg Rawson, North Bay a commencé a préparer un événement d’envergure il y a environ trois ans.

Le premier Cycle North Bay devait avoir lieu en 2020, mais dû à la pandémie, il a été repoussé.

« On a eu trois ans pour le planifier. Je m'attends à ce que ce soit exécuté à la perfection. » — Une citation de Greg Rawson, organisateur de compétitions de cyclisme

Au cours des cinq prochaines années, l’objectif est d’ajouter progressivement de nouvelles activités à la programmation pour élargir sa portée et la rendre plus inclusive et accessible.

Une chance unique de se faire remarquer

En comptant sur l’appui de ses partenaires, North Bay a trouvé le seul moyen de pouvoir organiser deux championnats provinciaux sans avoir accueilli de compétition de cyclisme par le passé.

Il y a des prérequis pour pouvoir tenir des championnats provinciaux. Il faut avoir présenté un événement de plus bas niveau par le passé pour passer au niveau régional puis à celui de coupe provinciale. C’est seulement après avoir fait tout ça que tu obtiens le droit d’organiser un championnat , explique l’organisateur de Cycle North Bay, Greg Rawson.

Les relations entre les partenaires ont permis d’expédier le processus. Selon M. Tougas, l’événement prendra de l’ampleur si le premier est un succès.

Il n’y a pas beaucoup de courses dans le Nord. On est en eaux inconnues. Une fois que nous aurons organisé des courses et connu du succès, ça évoluera en quelque chose de plus gros , indique-t-il.

Le coordonnateur du tourisme sportif à North Bay, Larry Tougas, est un ancien enseignant. (Archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Cycle North Bay sera une première occasion pour la Ville de North Bay de voir si ce sport peut devenir un atout touristique à long terme.

Des événements comme ceux-ci attirent de nombreux cyclistes amateurs et professionnels de la province, la plupart provenant du Grand Toronto.

La popularité du cyclisme en hausse

L’intérêt pour le cyclisme a atteint de nouveaux sommets lors de la pandémie et la communauté entière souhaite en profiter, incluant les gens dans le besoin.

Tout comme la ville, les organismes et programmes de la région y voient une occasion d'en tirer avantage.

Le gestionnaire des terres de l'Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa, Troy Storms, a les mains pleines ces temps-ci.

On a remarqué que l’utilisation des sentiers est à la hausse et que les gens s’amusent de plus en plus à l’extérieur. On encourage ça parce que ça aidera l’économie , explique-t-il.

Ceux et celles souhaitant profiter des sentiers entretenus par l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa peuvent maintenant obtenir des vélos réparés par les bénévoles du programme ReCycle Bikes.

Le programme, qui existe depuis 2015, a rendu des vélos disponibles près des sentiers entretenus par l’autorité qui entourent le centre de ski Laurentian Ski Hill.

Le mécanicien en chef du programme, Lance Belanger, a vu la demande pour ses services augmenter.

On commence à voir que chaque année, nous recevons plus de demandes de gens dans le besoin et plus de dons de vélos que l’année précédente , partage-t-il.

ReCycle Bikes compte maintenant sur une équipe de huit mécaniciens bénévoles, qui est la plus importante depuis le début de la pandémie.