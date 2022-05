Les partis d’opposition se questionnent sur la pertinence de l’UPAC

Le BEIBureau des enquêtes indépendantes soupçonne l'ex-commissaire Robert Lafrenière, qui a quitté son poste en 2018, ainsi que sa garde rapprochée de l'époque d'avoir eux-mêmes divulgué de l'information sensible aux médias, faisant ainsi dérailler le procès de l'ex-ministre Nathalie Normandeau et de ses cinq coaccusés.

Dans ce contexte, les partis d'opposition se questionnent sur l'avenir du corps policier.

Moi, j'ai beaucoup de difficulté à voir la pertinence de l'institution aujourd'hui étant donné ce qu'on a sur la table , a déclaré mardi matin la cheffe libérale Dominique Anglade, en point de presse.

« On ne peut pas avoir confiance en l' UPACUnité permanente anticorruption aujourd'hui avec les informations qui sont divulguées. Impossible. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ)

Dans tous les cas, il faut que ça change, parce que l' UPACUnité permanente anticorruption , ça doit être un corps policier sur lequel on peut se fier , estime de son côté la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé. Ses membres, dit-elle, doivent répondre aux plus hauts standards d'enquête et, aujourd'hui, il y a de grandes questions qui se posent .

En fait, j'ai l'impression qu'on a été privés depuis plusieurs années de cet organe-là, qui nous permet de lutter contre la corruption, et il est temps que l' UPACUnité permanente anticorruption fasse ses preuves , affirme Mme Massé.

« L'UPAC n'a pas fait la démonstration qu'elle pouvait honorablement répondre aux responsabilités qui sont les siennes », a déclaré Manon Massé mardi matin. « Sincèrement, moi, je m'attends à autre chose, au Québec, qu'une police qui enquête constamment sur la police. » Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Chose certaine, pour maintenir cette confiance, le corps policier doit régler le dossier des fuites médiatiques une bonne fois pour toutes, ajoute le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Je m'attends au minimum, si la preuve est là et claire, qu'il y ait des responsables pour ce sabotage de nos institutions , dit-il.

« Je réitère que ça va prendre des responsables », a déclaré Paul St-Pierre Plamondon mardi. « Il en va de la confiance envers nos institutions. » Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, estime lui aussi que l' UPACUnité permanente anticorruption ne mérite plus l'indépendance qu'elle a acquise en 2018 : sa formation est convaincue que le corps policier devrait retourner dans le giron de la Sûreté du Québec, a-t-il plaidé sur Twitter mardi matin.

On n'a pas besoin de l'UPAC , soutient Guy Ouellette

C'est aussi ce que croit le député Guy Ouellette, qui est intimement lié à cette affaire, ayant lui-même été arrêté par l' UPACUnité permanente anticorruption en 2017 avant que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) reconnaisse la nullité des mandats de perquisition délivrés à son encontre.

On n'a pas besoin de l' UPACUnité permanente anticorruption , soutient-il. La Sûreté du Québec, de qui relevait le corps policier jusqu'à l'adoption du projet de loi 107 en février 2018, est capable de faire la job , selon lui.

Présentement, l' UPACUnité permanente anticorruption n'a plus sa raison d'être , répète le député indépendant qui a été exclu du caucus libéral en octobre 2018. Des experts s'y sont penchés , dit-il, en faisant référence au rapport du Comité consultatif sur la réalité policière remis au gouvernement en mai 2021, qui recommandait d'intégrer l' UPACUnité permanente anticorruption à une autre entité.

Non seulement la fermeture de l' UPACUnité permanente anticorruption permettrait de récupérer des dizaines de millions , mais une telle avenue représenterait un juste retour du balancier pour le corps policier, soutient M. Ouellette.

On ne peut pas mettre le couvert sur une conduite [aussi] scandaleuse, estime-t-il. On ne peut pas laisser un corps de police intimider des citoyens [et] des parlementaires.

La CAQ opte pour la patience

Pour sa part, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, laisse sa chance au coureur, soulignant que plusieurs changements organisationnels ont été apportés dans les dernières années pour assurer l'intégrité de l' UPACUnité permanente anticorruption .

À partir du moment où nous, on leur a donné tous les outils législatifs [et] réglementaires [nécessaires] et qu'on a nommé un nouveau commissaire, c'est à eux de livrer la marchandise et de faire le travail qu'ils ont à faire , a-t-elle commenté mardi matin.

Interviewé par Radio-Canada, Robert Lafrenière a vivement démenti les allégations soutenues par le BEIBureau des enquêtes indépendantes dans le cadre du « procès Normandeau ». L'ex-commissaire, aujourd'hui à la retraite, maintient ne jamais avoir remis de documents à des journalistes.