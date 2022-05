Un rapport pointe les incohérences du programme albertain d’aide aux enfants handicapés

Le vérificateur général de l’Alberta, Doug Wylie, vient de publier son rapport d’évaluation du programme de soutien provincial aux familles d’enfants à besoins particuliers. Entre les objectifs fixés par le programme et les moyens utilisés pour y parvenir, il existerait de nombreuses incohérences, conclut le document.

Family Support for Children with Disabilities (FSCD) est un programme du gouvernement de l’Alberta destiné à soutenir les familles d’enfants en situation de handicap en prenant en charge certains frais de thérapies coûteuses et autres services sociaux.

Entre 2020 et 2021, le ministère provincial des Services sociaux et communautaires a distribué dans le cadre de ce programme 193 millions de dollars au profit de plus de 15 000 familles.

Aussi utile soit-il pour les familles qui y sont admissibles, le programme souffrirait de nombreuses incohérences qui limiteraient son efficacité.

Décisions « subjectives »

Parmi les incohérences soulignées dans le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), de nombreux travailleurs sociaux affectés au suivi et à l’évaluation des enfants à besoins particuliers agiraient selon leur propre jugement plutôt qu’en fonction de règles et de procédures prédéfinies et uniformes existantes. Par conséquent, les décisions [qu'ils rendent] sont assez subjectives , estime la vérificatrice générale adjointe, Patty Hayes.

Le rapport relève aussi que seulement un travailleur social sur cinq du programme aurait suivi en ligne et entièrement les différentes formations obligatoires. De plus, un tiers de ceux qui ont terminé les modules de formation l’ont fait en les parcourant à une telle vitesse qu’ils ne pouvaient de cette façon en assimiler le contenu, a constaté l’auditeur après avoir analysé les données numériques.

D’ailleurs, le ministère des Services sociaux et communautaires n'a pas été en mesure de prouver que les préposés avaient reçu une formation appropriée.

Incurie administrative

Dans une déclaration lundi, le vérificateur général, Doug Wylie, note que les conclusions de l’audit donnent l'impression que le gouvernement manque de rigueur sur ce dossier. Ceci est notamment le cas pour ce qui a trait au contrôle, d’autant plus qu’il existe des directives officielles sur la façon dont les travailleurs sociaux doivent évaluer les besoins des enfants et décider de ce qui doit être couvert.

« Nous attendons de la cohérence, une caractéristique des entreprises et des organisations sérieuses. Je ne vois pas pourquoi les Albertains ne s'attendraient pas à la même chose pour les programmes offerts par leur gouvernement. » — Une citation de Doug Wylie, vérificateur général de l’Alberta

Dans cette étude qui a duré quatre ans, du 1er avril 2018 au 14 avril 2022, l’auditeur constate que la couverture des services dans le cadre du programme variait en fonction des régions de la province.

Des conclusions pas surprenantes

Mère de deux enfants souffrant de troubles liés à l’autisme, Sarah Doll d'Edmonton, dit ne pas être surprise par les conclusions de l’audit commandé par le vérificateur général.

Elle note par exemple que l'obtention d'une couverture par le biais du programme est un parcours du combattant. Elle doit à chaque fois soumettre de nouvelles demandes et fournir des preuves que ses deux enfants ont besoin d'une aide spécialisée, témoigne-t-elle.

Sarah Doll est aussi cofondatrice de Hold My Hand Alberta ( Tiens ma main, l’Alberta ), un groupe qui défend les familles avec enfants en situation de handicap. Elle soutient par ailleurs que les travailleurs sociaux sont surchargés et que, de ce fait, il peut y avoir de longs délais d'attente avant d’obtenir une décision à propos de la couverture.

Elle relève aussi qu'il a un roulement important des travailleurs sociaux, témoignant à ce propos en avoir eu elle-même trois en quatre ans.

Doug Wylie, le vérificateur général de l'Alberta, a regretté le manque de rigueur du gouvernement dans la gestion du programme (archives). Photo : Radio-Canada

Recommandations

Les incohérences relevées expliquent par ailleurs le fait que le programme a manqué régulièrement, au cours des dernières années, les objectifs provinciaux d'évaluation des besoins des enfants et de conclusion d'ententes avec les familles.

Y remédier lui ferait gagner davantage en efficacité, affirme le rapport qui a des recommandations en ce sens qui se résument ainsi :

Mettre à jour les guides destinés aux travailleurs sociaux;

Développer une meilleure formation du personnel et s’assurer que les responsables surveillent le suivi et le respect des règles et procédures en place.

Justin Marshall, attaché de presse du ministre des Services sociaux et communautaires, Jason Luan, annonce déjà que le ministère est en train d’élaborer un plan d'action pour répondre aux préoccupations identifiées par le vérificateur général.

Nous restons déterminés à agir pour l’efficacité et la cohérence du programme afin que tous les enfants à besoins spéciaux puissent obtenir les meilleurs résultats , a-t-il déclaré dans un courriel.

Avec des informations de Janet French