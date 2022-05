Meilleure insertion réclamée pour le tramway dans Saint-Jean-Baptiste

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (Compop), le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste et la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean déplorent que le seul édicule prévu d’entrée et de sortie de la station colline Parlementaire soit situé du côté sud du boulevard René-Lévesque.

Les traversées de ce boulevard sont déjà problématiques et dangereuses, il est inconcevable que la Ville de Québec ne prévoie pas d’aménagements et d’installations pour faciliter l’accès à la future station colline Parlementaire pour les résidents et résidentes du quartier , dénonce Vincent Baillargeon, du Compop, dans un communiqué conjoint publié mardi par les trois organisations.

Leur sortie survient à quelques heures de la séance d’information portant sur l’insertion souterraine du tramway sur la colline Parlementaire. La Ville de Québec a l’intention de construire deux stations souterraines dans la section tunnel du tramway.

D’une longueur de 2,6 km, celui-ci reliera le jardin Jean-Paul-L’Allier, dans le quartier Saint-Roch, à l’avenue Turnbull, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Facteur d'attractivité

La SDCSociété de développement commercial du Faubourg Saint-Jean affirme que l’attractivité des réseaux structurants de transport en commun est plus forte lorsque les stations sont situées dans un rayon de 400 m, soit environ 5 minutes de marche, du lieu de résidence des usagers.

Or, la SDCSociété de développement commercial estime que la majorité du quartier Saint-Jean-Baptiste est située à plus de 400 m de la station la plus proche.

L'église Saint-Jean-Baptiste est un phare pour le quartier qui l'entoure. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Dans ce contexte, le président et directeur général par intérim de l’organisation, Julien Roy, croit que la Ville de Québec et le bureau de projet du tramway doivent en faire davantage pour faciliter les déplacements actifs vers les stations de tramway du quartier.

On parle ici de rues partagées, de trottoirs plus larges et mieux déneigés, de pistes cyclables protégées, de remontées mécaniques ou même de tunnels horizontaux en ligne droite avec les stations , précise-t-il.

Secteur très fréquenté

Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste abonde dans le même sens. Il fait remarquer que la portion de la rue Saint-Jean comprise entre les avenues De Salaberry et Honoré-Mercier représente le cœur du quartier.

Le conseil indique que le secteur est en soi une destination très fréquentée tant pour l’accès aux commerces que pour les résidents [...] qui y circulent pour rejoindre l’école, le travail ou ses nombreux lieux de rencontre .

Les trois organisations soutiennent que les aménagements additionnels réclamés devront notamment prendre en considération les difficultés actuelles du réseau piétonnier local (trottoir étroit, quartier en pente, obstacle divers d’utilité publique, etc.) et de la circulation de transit actuelle et à venir.

Selon elles, ces éléments devraient forcer l’administration Marchand à prévoir davantage d’aménagements sécuritaires pour les déplacements actifs .

Avec la collaboration de Louise Boisvert