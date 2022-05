Mort de Samwel Uko : des témoins à l’enquête évoquent des messages de détresse

Samwel Uko s’était présenté à l’Hôpital général de Regina dans la matinée, mais n’avait pas reçu de soins.

Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé dans le lac Wascana dans la soirée du 21 mai 2020.

Le coroner saskatchewanais Robert Kennedy préside une enquête publique depuis lundi pour mieux comprendre les faits entourant la mort de Samwel Uko. Il fera ensuite des recommandations pour éviter des morts semblables à l’avenir.

L’un des témoins entendus mardi est Amanda Johansen, une ancienne assistante en éducation à l’École secondaire d’Abbotsford que Samwel Uko a fréquentée jusqu’à l’obtention de son diplôme en 2018.

Elle a expliqué que Samwel Uko a envoyé plusieurs messages de détresse à travers la plateforme Facebook incluant J’ai besoin d’aide.

Amanda Johansen explique que plusieurs personnes ont vu ses messages et l’ont appelé. Elle se souvient de Samwel Uko comme étant un jeune homme tranquille et qui avait un sourire aux lèvres et affirme qu’elle n’était pas familière avec les troubles de santé mentale qu’il présentait ce jour-là.

« Je ne crois pas qu’on avait une idée de l'étendue du problème auquel il faisait face, mais on savait qu’il avait besoin d’aide. » — Une citation de Amanda Johansen,ancienne assistante en éducation à l’École secondaire d’Abbotsford

Une autre assistante en éducation à l’École secondaire d’Abbotsford, Nancy Klop affirme elle aussi que les propos tenus par Samwel Uko sur les réseaux sociaux étaient incohérents.

Elle garde de Samwel Uko le souvenir d’un élève qui était aimé et bien apprécié de ses pairs.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti