Le N.-B. a connu une hausse de 36 % des crimes violents commis avec une arme à feu

Dans les dernières années, le Nouveau-Brunswick a connu une hausse considérable des crimes violents commis avec une arme à feu. Pour la période de 2015 à 2020, la proportion de victimes a augmenté de 36 % par rapport aux six années antérieures.

En 2020, la région métropolitaine de Moncton s’est hissée au sein du palmarès des villes ayant les taux les plus élevés de crimes violents avec une arme à feu au pays. Avec un taux de 33 pour 100 000 habitants, elle surpasse celui de Toronto, où on rapporte un taux de 31 par tranche de 100 000 personnes, d’après les plus récentes données de Statistique Canada.

C’est à Regina, en Alberta, que le taux de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu est le plus élevé, 61 victimes pour 100 000 habitants.

Parmi les 55 victimes de crimes violents à Moncton en 2020, un peu plus de 4 personnes sur 10 ont été l’objet d’une attaque commise avec une arme de poing, un type d’arme à feu destiné à être tenu et actionné d’une seule main.

Lundi, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi qui compte imposer un gel national sur ces armes. Une fois adopté, il deviendra illégal d’acheter, de vendre, de transférer et d’importer des armes de poing partout au Canada.

Les personnes qui en sont déjà détentrices pourront la conserver. La nouvelle mouture du projet de loi C-21 entend toutefois révoquer les permis d’armes à feu des individus mêlés à des actes de violence domestique ou de harcèlement criminel.

Le maire adjoint de la municipalité de Moncton, Charles Léger Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le maire adjoint de la Ville de Moncton, Charles Léger, accueille cette nouvelle avec optimisme, lui qui reconnaît que l'accès aux armes à feu demeure assez élevé. Je pense qu'on va dans la bonne direction , concède-t-il.

Il ajoute qu'il faudra des politiques très spécifiques sur la possession de ces armes. La municipalité aura le devoir de s'assurer que les forces policières ont les ressources nécessaire pour la protection des citoyens .

Les clubs de tir ont la cote

Pendant ce temps, le Moncton Gun Club gagne en popularité. La pandémie aurait contribué à la hausse récente du nombre d'adhérents, pense Trevor Gracie, qui siège sur son conseil d'administration.

Le Moncton Gun Club a accueilli plusieurs nouveaux membres en son sein au cours des deux dernières années de pandémie. Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Les gens ne pouvaient plus pratiquer de sports intérieurs, alors ils se sont tournés vers le sport de tir qui est pratiqué en plein air , dit-il.

Il se réjouit de la hausse du nombre d'inscriptions au club, où seules les armes à feu sans restriction (comme les carabines) sont permises. On leur enseigne à utiliser un fusil proprement et de manière sécuritaire , appuie-t-il.

La plupart des membres s'inscrivent pour se pratiquer en vue de la saison de la chasse ou encore pour participer aux tournois de tir.

Selon lui, le projet de loi n'aura que peu d'incidence sur la violence armée. Les personnes ciblées [par le gouvernement] ne suivent déjà pas les lois qui sont en place , argue-t-il.

Depuis le début de l'année, le Moncton Gun Club a accueilli 12 nouveaux membres, un nombre considérable compte tenu qu'il y a en moyenne 70 adhérents au total.