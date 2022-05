Quand l’inflation accentue la vulnérabilité des prestataires d’aide sociale

Actuellement, une personne seule jugée apte à travailler a droit à 726 dollars par mois. Ce qui est insuffisant pour vivre dans la dignité admet Nicole Baribeau. Elle est bénéficiaire de l'aide sociale depuis qu'elle a quitté son emploi en raison d'un problème de santé. Elle affirme qu'après avoir payé ses dettes à la fin du mois, il ne lui reste pas un sou pour payer l'épicerie.

Elle précise être une personne diabétique, et que son manque de moyens ne lui permet pas de se nourrir convenablement, ce qui l'oblige à quémander de l'aide.

La porte-parole de la Coalition, Anthony Morin appelle à un ajustement de la politique gouvernementale en terme de droit de revenue de travail. Il indique qu'un sondage mené au sein de la coalition avait permis de déterminer la détresse et l'anxiété des sondés vis-à-vis de l'inflation. Même avec l'augmentation de l'inflation, les conditions des personnes assistées sociales ne changent pas, déplore t-il, appelant à un changement de paradigme pour cette couche vulnérable.

Pénurie de main- d'œuvre et demande d'assistance sociale, le dilemme

Même si la pénurie de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir dans divers secteurs de la société, il existe une catégorie de personnes inaptes au travail soutien Anthony Morin. Il est de plus en plus difficile pour ces personnes de se vêtir ou même de se rendre à un entretien d'embauche. Leur état de survie les rend souvent incapable de travailler, même dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Différents facteurs découlent de l'incapacité de travailler, selon lui. Sur papier, ces gens sont capables, dit-il. Mais dans la vraie vie, ils peuvent être pris avec de l'anxiété chronique, une dépression majeure qui les empêche d'aller travailler.

« Ce n’est pas forcément parce que le gouvernement affirme qu'on est apte au travail que c'est vrai. » — Une citation de Anthony Morin, porte-parole de la Coalition pour les droits des personnes assistées sociales

Les besoins alimentaires sont si criants que les organismes qui offrent de l'aide alimentaire voient les demandes augmenter. Ils servent une trentaine de repas chauds par jour et le nombre de familles qui reçoivent des paniers de nourriture chaque semaine est passé d'une centaine à 180 en fin de mois.

Claudine Vaugeois, intervenante sociale aux Artisans de la paix, constate qu'il faut faire plus avec moins parce que même Moisson Mauricie, le principal fournisseur de denrées, en reçoit moins affirme t-elle.

On avait estimé que les boîtes de distribution alimentaire étaient d'environ entre 70 et 80 livres il y a un an, mais cette année, je vous dirais que ça ressemble à des 30-40 livres.

Ce qui fait une grosse différence selon l'intervenante qui confirme qu'il y a certaines denrées périssables que l'organisme reçoit moins depuis quelque temps.

Avec les informations d'Amélie Desmarais