Kent Nagano et Bruce Liu pour la 1ère saison de l’OSM signée par Rafael Payare

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a dévoilé mardi sa programmation pour la saison 2022-2023, la première imaginée par son nouveau chef d’orchestre et directeur musical, Rafael Payare. Une centaine d’événements sont prévus, dont deux séries de concerts avec l’ancien chef Kent Nagano, quatre créations en première mondiale, ainsi qu’un concert inédit dirigé par Dina Gilbert avec Dominique Fils-Aimé et Elisapie.

La 89e saison de l’OSM s’ouvrira le 14 septembre avec la Symphonie no 2 du compositeur autrichien Gustav Mahler, une œuvre monumentale surnommée Résurrection qui se conclura avec le Chœur de l’OSM. La symphonie sera précédée d’une création mondiale de Thomas Larcher, considéré comme l’un des plus grands compositeurs de musique contemporaine en Autriche.

La Symphonie no 2, qui sera présentée jusqu’au 17 septembre, est d’ailleurs la première partie d’un cycle qui s’étendra sur plusieurs saisons et comprendra les principales œuvres de Mahler, dont la Symphonie no 5 jouée au printemps et la Symphonie no 3 en clôture de saison.

Mahler est un compositeur qui tient une place importante dans mon cœur , souligne Rafael Payare.

Le compositeur et chef d'orchestre autrichien Gustav Mahler (1860-1911) Photo : Erich Auerbach

Les 21 et 22 septembre, Rafael Payare dirigera Le Songe d’une nuit d’été, l’une des œuvres les plus célèbres du compositeur, chef d’orchestre et pianiste allemand Felix Mendelssohn, composée pour la comédie de Shakespeare du même nom.

Mis en scène de Catherine Vidal, le concert alliera musique et extraits de la pièce de Shakespeare, et mettra également à contribution le Chœur de l’OSM. Il sera complété par les Nocturnes de Claude Debussy.

Kent Nagano et Bruce Liu à la Maison symphonique

Maestro Kent Nagano, qui a dirigé l’OSM de 2006 à 2020, sera de retour à la Maison symphonique pour le plus grand bonheur des mélomanes afin de présenter deux séries de concerts, à commencer par une soirée consacrée à Mozart et Schubert, du 22 au 24 novembre.

Puis, au mois de février, il dirigera pour la première fois à l’OSM le jeune pianiste français Alexandre Kantorow, médaillé d’or du Concours Tchaïkovski en 2019. Ce dernier interprétera le Deuxième concerto de Tchaïkovski, précédé de Swansong de Arvo Pärt et de la Septième symphonie de Sibelius.

Un autre pianiste de la relève, le Montréalais Bruce Liu, sera également de passage à la Maison symphonique les 19 et 20 avril pour jouer le Concerto pour piano no 2 de Chopin, sous la baguette de la cheffe finlando-ukrainienne Dalia Stasevska.

Le pianiste Bruce Xiaoyu Liu est né à Paris en 1997 et a grandi à Montréal, où il a notamment fait des études au Conservatoire de musique. Photo : Facebook @XiaoyuLiuPiano

Quatre créations en première mondiale

En plus de la création de Thomas Larcher qui ouvrira sa 89e saison, l’OSM présentera trois autres œuvres en première mondiale, toutes des commandes faites à des compositeurs ou compositrices du Canada.

Le public pourra découvrir pour la première fois Ainsi chantait Simorgh de la Québécoise Katia Makdissi-Warren (16 avril), le Concerto pour violon no 2 du Montréalais Tim Brady (8 et 9 février) ainsi que Melita de l’artiste en résidence Ana Sokolović (26 et 27 avril).

Lors de ces deux concerts du mois d'avril, sera aussi jouée la pièce Cantata criolla, du compositeur vénézuélien Antonio Estévez. C'est un combat entre deux chanteurs : l'un est humain et l'autre est le Diable, explique Rafael Payare, qui est aussi vénézuélien. C'est fantastique, car c'est comme un voyage!

« Je suis très heureux de partager la musique de mon pays avec le public de Montréal. » — Une citation de Rafael Payare, chef d'orchestre

Les Cowboys Fringants avec l'OSM en 2021 Photo : Antoine Saito/Orchestre symphonique de Montréal

En décembre, les mélomanes pourront entendre L'oratorio de Noël de Bach, sous la direction du chef argentin Leonardo García Alarcón, et Chantons Noël avec Rafael Payare, qui invitera les spectateurs et spectatrices à donner de la voix. Pourquoi pas [faire chanter les gens]? C'est le temps des Fêtes , dit le chef d'orchestre.

Les Cowboys Fringants de retour avec l’OSM pour une 3e fois

Forts de la réception de leurs deux premières expériences avec l’OSM, les Cowboys Fringants récidivent pour une troisième fois en présentant leur répertoire en formule symphonique, toujours sous la direction de Simon Leclerc, les 28 et 29 novembre à la Maison symphonique.

Dans le même esprit, Dominique Fils-Aimé se joindra pour la première fois à l’OSM dans un concert inédit avec Elisapie, comme artiste invitée, et Dina Gilbert, comme cheffe d’orchestre. Ses chansons seront orchestrées par Blair Thomson et la voix de Dominique Fils-Aimé sera étoffée de celles des 10 choristes de l’émission Y’a du monde à messe. À voir les 16 et 17 mai.

La programmation complète de la saison 2022-2023 est disponible sur le site de l'OSM.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.