Élargissement de la Cité parlementaire : plus qu’un enjeu de sécurité, dit Bélisle

Les discussions autour de l’élargissement de la compétence fédérale quant à la sécurité de la Cité parlementaire doivent dépasser la simple question de sécurité. C'est ce qu'a dit la mairesse de Gatineau, France Bélisle, devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre mardi.

Après la manifestation des camionneurs qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa en janvier et février, le Comité étudie la possibilité d’élargir le périmètre de la Cité parlementaire pour y inclure des portions des rues Sparks et Wellington, à Ottawa, ainsi que de l’avenue Laurier, à Gatineau.

Dans la capitale fédérale, la sécurité n’y serait ainsi plus assurée par le Service de police d’Ottawa (SPO), mais passerait sous compétence fédérale et pourrait, par exemple, être assurée par le Service de protection parlementaire (SPP).

J’appuie pleinement l’élargissement de la Cité parlementaire jusqu’à [la rue] Wellington. Ce qu'on a vu en janvier et en février, c’est que les forces de l’ordre locales - la police d'Ottawa - ne peuvent pas faire les deux en même temps [...] et je crois que c’est ce qui a conduit au chaos pendant l’occupation , a notamment commenté Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset au conseil municipal d’Ottawa. Elle estime qu’en procédant ainsi, le SPOService de police d'Ottawa pourrait se concentrer sur la sécurité des quartiers résidentiels.

Un tel changement effectué plus tôt aurait même pu éviter la mise en place de la Loi sur les mesures d’urgence, selon Catherine McKenney, qui comparaissait devant le Comité, mardi en fin de matinée.

« Le fait d’élargir ce périmètre viendrait faciliter la communication [entre les forces de l’ordre]. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Une telle mesure vise à fluidifier la gestion des manifestations et la communication entre les forces de l’ordre, alors que cet hiver, six autorités policières étaient concernées par la manifestation, soit le SPOService de police d'Ottawa , la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le SPPService de protection parlementaire , la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

Aux côtés de Catherine McKenney, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, s’est montrée, elle aussi, favorable à une telle mesure. Elle a toutefois appelé les élus à ne pas s'en tenir uniquement à la question de la sécurité.

Je comprends que ce Comité se penche d’abord et avant tout sur des éléments de sécurité, mais ce Comité ne peut pas négliger l’impact de cette décision sur d’autres éléments, notamment le transport, la fluidité d’une clientèle touristique interrives… [...] Je vous invite à ne pas les négliger.

Plaidoyer pour le tramway

Mme Bélisle a profité de son intervention pour plaider en faveur du projet de tramway qui prévoit relier l’ouest de la ville de Gatineau à Ottawa, en passant par la rue Wellington.

Une fois tranché, cet élargissement [de la Cité parlementaire] viendrait favoriser les décisions sur le terrain au bénéfice d’un développement harmonieux et cohérent de notre capitale , a-t-elle soutenu, plaidant pour que le fédéral assume pleinement son rôle en matière de transport interprovincial, en soutenant notamment le projet de tramway. Un dossier appuyé par les Gatinois et qui doit cheminer , a-t-elle insisté.

Ce projet reçoit l’appui de Catherine McKenney - qui pourrait briguer la mairie d'Ottawa cet automne - qui juge que le lien entre Ottawa et Gatineau n’est pas assez robuste .

La fermeture du secteur aux automobiles en question

Les discussions devant le Comité ont rapidement basculé sur la possibilité de fermer la rue Wellington à la circulation.

Si cet aspect ne fait pas directement partie de l’étude du Comité, plusieurs élus de tous les ordres gouvernementaux se sont déjà prononcés en faveur d’un tel projet ces derniers mois.

En février, la Ville d’Ottawa a voté à l’unanimité pour fermer la rue Wellington à tous les véhicules, sauf au transport en commun et au transport actif, entre les rues Bank et Elgin, jusqu'à ce que le dossier soit présenté à la Commission des transports.

Catherine McKenney représente le quartier Somerset, à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

J’aime souvent faire référence, quand on parle de changements, à une ouverture plutôt qu’à une fermeture , a argumenté Catherine McKenney qui était à l’origine de la motion au conseil municipal d’Ottawa. En ouvrant la rue Wellington à la population, on offre une occasion unique pour des programmes très divers devant le parlement.

Catherine McKenney a d'ailleurs cité une proposition reçue par son bureau d’organiser, cet été, un tournoi de hockey-balle sur la rue Wellington.

Je ne pense pas que la fermeture de la rue Wellington sans transfert de compétence quant à la gestion de la sécurité améliorerait la sécurité pour tous , a toutefois dit Catherine McKenney.

Les commerçants contre une fermeture

Si le fédéral étend sa compétence, il lui faudra aussi considérer une éventuelle piétonnisation de la rue Wellington.

La mise en place du tramway, allié au train léger d’Ottawa, pourrait permettre, selon Catherine McKenney, de détourner la circulation de cet axe, autrefois très fréquenté par les automobiles, vers les rues Albert et Slater, et donc de limiter l’incidence d’une telle restriction.

L’idée de fermer la rue Wellington de façon permanente séduit Claude Royer, porte-parole de la Coalition pour le pont Alexandra, qui a de nouveau milité, devant le Comité parlementaire, pour le maintien de la structure actuelle qui doit être détruite.

Nos demandes au Comité, c’est de bien inclure une ligne de tramway interprovinciale dans la planification de la rue Wellington et d’assurer que cette planification est compatible avec une ligne en boucle empruntant le pont Alexandra.

La piétonnisation définitive de la rue Wellington ne fait pas l'unanimité. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Robert Plamondon, des Amis de la Boucle, est tout aussi convaincu par une piétonnisation de la rue Wellington.

Je vous exhorte à vous tourner vers l’avenir. Ottawa doit être une ville accueillante pour les personnes et non pour les camions, les voitures ou les autobus. Nous avons une occasion en or pour réaligner notre vision de l’avenir. [...] Il suffit de la saisir avec vision avec courage , a-t-il dit.

En revanche, même s’ils ont été particulièrement touchés par la manifestation des camionneurs et estiment qu’il faut mieux gérer ce genre d’incidents à l’avenir , les commerçants de la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) de la rue Bank s’opposent à la fermeture complète de la rue Wellington aux voitures.

Nous pouvons éviter ce genre de perturbations à l'avenir sans fermer de façon permanente l’accès à la rue Wellington , a soutenu sa directrice générale, Christine Leadman devant les élus.