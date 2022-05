Guy Bourgeois est le candidat libéral dans Abitibi-Ouest

Il en a fait l’annonce mardi matin sur le site de la Maison Hector-Authier, à Amos. Élu député d’Abitibi-Est en 2014, Guy Bourgeois a été adjoint parlementaire au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, avant d’être défait par le caquiste Pierre Dufour aux élections de 2018.

Je n’ai pas été éloigné du monde de la politique pendant l’intermède que j’ai vécu. Suite aux élections de 2018, j’avais dit que dans le fond, je serais un observateur attentif, ce que je suis toujours. Tellement que ça m’a porté tout récemment à prendre la décision de poser ma candidature et j’ai reçu la confiance de la cheffe Dominique Anglade , affirme Guy Bourgeois.

Pour lui, le choix de se présenter cette fois-ci en Abitibi-Ouest représente un retour un bercail, puisqu’il est originaire d’Amos, où il habite toujours.

Guy Bourgeois se présente à nouveau pour le Parti libéral. Il l'avait fait en 2018 dans la circonscription d'Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Je reviens chez nous. Si je revenais en politique, c’était très clair que ce serait en Abitibi-Ouest. Je suis né ici, je vis ici depuis longtemps, et pour moi, cet engagement-là, il est important de le faire dans le lieu de mes origines, et de bien servir la population. Bien servir pour assurer un meilleur avenir à mes enfants et à mes petits-enfants, qui sont aussi en Abitibi-Ouest. Donc, pour moi, c’est une fierté de faire en sorte d’améliorer la qualité de vie des gens qui habitent ce territoire-ci , souligne l’homme de 64 ans.

On peut faire mieux

S’il est élu, Guy Bourgeois s’engage à mieux accompagner la population et les organisations sur le territoire, lui qui a fait carrière en gestion et développement économique. Je pense qu’on peut faire mieux. J’ai un bagage quand même important de ce côté-là et je veux le mettre à contribution. Je veux servir la population. Ça a toujours été un de mes facteurs de motivation , fait-il valoir.

Il dénonce le fait que le gouvernement de la Coalition avenir Québec ne semble pas être à l’écoute des besoins de la région dans des dossiers comme ceux de la crise du logement et de la pénurie de main-d'œuvre.

Je pense entre autres à l'aveuglement volontaire des caquistes en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. C’est incroyable de tenir un discours comme celui-là, non pas que la solution soit simple, mais il faut travailler sur la solution et de façon beaucoup plus sérieuse. Travailler avec les entreprises, les regroupements d'affaires et faire en sorte que les individus puissent se réaliser dans ça. Je pense qu’il y a une paresse intellectuelle par rapport à l’exercice qui doit être fait , avance-t-il.

Guy Bourgeois croit que la région peut accueillir facilement plus d’immigrants pour faire face à la crise de la main-d'œuvre et que la Charte des régions de son parti, à laquelle il a contribué, saura répondre aux besoins et aux attentes de la population de l’Abitibi-Témiscamingue.