Inflation : Fredericton s’apprête à dépenser 20 M$ pour aider les plus démunis

Le Nouveau-Brunswick s’apprête à dépenser environ 20 millions de dollars pour aider les plus démunis à faire face à la hausse du coût de l'essence et des aliments.

Le premier ministre Blaine Higgs a indiqué mardi durant la période de questions à Fredericton qu'une annonce à ce sujet aura lieu mercredi.

L'initiative pourrait être mise en œuvre dès le mois prochain.

Nous avons un programme qui va aider les personnes les plus vulnérables, un programme qui sera d'environ 20 millions de dollars, qui sera prêt très vite, en juin, et qui ne va pas attendre six mois et qui sera prêt et mis en œuvre pour aider les gens qui ont le plus besoin de cette aide , dit le premier ministre.

L'opposition officielle demande depuis des mois au gouvernement progressiste-conservateur d'intervenir afin d'aider les citoyens à lutter contre l'inflation galopante. Le Nouveau-Brunswick est la seule province en Atlantique à ne pas encore avoir fait d’annonce en ce sens.

L'inflation était de 7,6 % le mois dernier au Nouveau-Brunswick, au-dessus de la moyenne canadienne de 6,8 % et tout juste derrière l'Île-du-Prince-Édouard à 8,9 %.

Avec des informations de Mathieu Roy-Comeau