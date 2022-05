Après le programme de rachat des armes d’assaut interdites, qui deviendra obligatoire, c’est au tour des armes de poing d’être dans le viseur du gouvernement fédéral.

On va de l'avant avec un projet de loi qui va faire en sorte qu'il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de transférer ou d'importer des armes de poing au Canada , a annoncé le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en conférence de presse lundi.

Les mesures devraient être en vigueur à compter de l’automne prochain.

Un pas dans la bonne direction

Louis March, fondateur du mouvement Zero Gun Violence, estime que c’est un pas important vers la reconnaissance du problème.

Cependant, il exprime des réserves quant à l’approche envisagée par le gouvernement. Nous avons suffisamment de lois et de règlements dans notre pays pour interdire l'utilisation des armes à feu, dit-il. Est-ce que plus de lois vont vraiment nous aider?

Les personnes qui possèdent déjà une arme de poing pourront la conserver, mais Justin Trudeau entend serrer la vis pour limiter les risques.

Les tribunaux pourront exiger des détenteurs d’une arme qu'ils la remettent aux autorités s’ils sont considérés comme un danger pour eux-mêmes ou pour leur entourage.

Les chargeurs des armes d’épaule ne pourront plus contenir que cinq balles. Et les peines de prison passeront de 10 à 14 ans pour tout individu impliqué dans le trafic des armes à feu.

« Le gel national vise les mauvaises personnes. » — Une citation de Louis March, fondateur du mouvement Zero Gun Violence

M. March croit qu’il faut plutôt attaquer le noyau de la violence, c’est-à-dire les armes illégales.

Resserrer les mesures de sécurité à la frontière

Le passage d’armes à feu illégales à la frontière canado-américaine demeure un enjeu de taille puisque c’est à travers les différents points d’entrée que les organisations criminelles du Canada s’approvisionnent chez nos voisins du Sud.

Nous savons que pour réduire l'accès aux armes à feu illégales, nous devons réduire le trafic d'armes à nos frontières , a affirmé le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, lors de l'annonce de lundi.

Les armes qui sont utilisées dans les communautés sont des armes illégales qui traversent la frontière , assure M. March. Il déplore le fait que le gouvernement Trudeau n’ait pas donné de détails sur les mesures de sécurité qui devront être renforcées à la frontière.

Le maire de Toronto a tout de même apporté son soutien à Ottawa alors que les grandes villes du pays sont particulièrement touchées par la violence armée.

« Nous devons mettre un terme au passage illégal d'armes de poing à travers la frontière. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Je soutiens toutes les mesures que le gouvernement du Canada peut prendre pour mettre fin à la violence armée et à ses effets dévastateurs sur les communautés , peut-on lire dans le communiqué de presse du maire de la Ville de Toronto, John Tory.

Il ajoute être en faveur de peines de prison plus lourdes et croit qu’il faut s’engager auprès des enfants et des familles pour s'attaquer aux racines de la violence armée .

Comprendre le problème pour le régler

L’organisme Yonge Street Mission offre des services sociaux à des jeunes en difficulté. La majorité de sa clientèle ne provient pas de milieux touchés par la violence par les armes à feu, mais le projet de loi est tout de même bien reçu.

Si nous sommes en mesure de nous attaquer à la cause fondamentale de la violence dans la communauté [...] je pense que ça peut être extrêmement positif pour nos jeunes , dit la superviseure Cristal Hines.

Elle croit que cela peut aider ses clients à mieux comprendre les conséquences des infractions qu'ils peuvent avoir commises .

Cristal Hines, de la Yonge Street Mission Photo : Avec l'autorisation de Cristal Hines

Pour Louis March, la solution passe plutôt par une stratégie nationale. Pour s'attaquer au véritable problème de la violence armée, il faut une approche collaborative entre le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités , explique-t-il.

D’un océan à l’autre, affirme M. March, les enjeux entourant les armes à feu peuvent concerner les compétences de chaque ordre de gouvernement.

Selon le Rapport du commissaire aux armes à feu de 2020, plus d’un million d’armes à feu sont enregistrées au Canada. Le projet de loi du gouvernement Trudeau a donc le pouvoir de réduire ce nombre, mais il faudra encore attendre pour voir si les statistiques de la violence armée s'amélioreront.