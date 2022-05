Les courses de pigeons de retour en Ontario

En raison de la grippe aviaire qui se propageait rapidement au pays, les courses de pigeons ont été interdites temporairement. Or, elles sont de retour.

La saison de course, qui s'étend généralement de mai à septembre, a été retardée lorsque le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) a émis des ordonnances en avril et en mai pour limiter le mélange d'oiseaux provenant de différents endroits .

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a déclaré qu'au début du mois de mai, on estimait à 1,9 million le nombre d'oiseaux morts de la grippe aviaire dans tout le pays, y compris dans les villes ontariennes de Guelph, Cambridge et Woodstock.

L'interdiction a été officiellement levée le 20 mai. Charlotte Cassell, 11 ans, de Toronto, s’en réjouit. Ses pigeons, Lucifer et Tyler, se sont classés respectivement deuxième et troisième dans une course, le week-end dernier.

Toute une expérience

La Canadian Racing Pigeon Union [Union canadienne des pigeons de course, traduction libre] compte environ 800 membres à travers le Canada, dont les clubs ontariens suivants : Acton, Chatham, Dufferin, Guelph, St. Thomas, London, Drumbo, Woodstock et Cambridge.

Charlotte a commencé à s'intéresser aux courses à l'âge de neuf ans. Un pigeon qui appartenait à son père et qui avait pris la fuite est revenu à la maison après une absence de 12 ans. C’est cet événement qui a piqué la curiosité de Charlotte.

Lors de la première compétition de cette saison, Lucifer a parcouru 218 kilomètres en deux heures et 20 minutes, entre Dunchurch et le domicile de Charlotte à Toronto.

C'est l'expérience la plus incroyable. On pouvait voir les oiseaux tourner autour de nous. Je vais être honnête - je paniquais un peu , a-t-elle déclaré à CBC News.

Les oiseaux sont équipés d'une puce électronique sur une patte qui permet de suivre leur vol. Une fois qu'ils entrent dans leur pigeonnier, les oiseaux traversent une plaque électrique et l'information est enregistrée.

Charlotte fait partie du North Wing Club et concourt sous la bannière Born to Fly. Les courses auxquelles elle participe se déroulent dans le sens nord-sud. D'autres clubs volent dans le sens est-ouest.

Les clubs participent à des courses chaque week-end, en fonction de la météo. La distance parcourue par les oiseaux est de plus en plus grande au fur et à mesure que la saison avance.

Chaque vendredi, les oiseaux, dans une cage, sont placés dans un camion qui les conduit à la distance voulue. Le samedi matin, les oiseaux sont relâchés et la course commence. Les propriétaires attendent à la maison. Les pigeons retournent alors dans leurs pigeonniers.

Les pigeons ont un instinct naturel et sont entraînés dès leur plus jeune âge à savoir où se trouve leur pigeonnier.

Le dressage commence par le vol libre des oiseaux sur le terrain du propriétaire, afin qu'ils acquièrent de la force dans leurs ailes. Au fur et à mesure que l'entraînement progresse, les pigeons sont lâchés plus loin de leur base de départ, à partir d'un kilomètre, et la distance augmente jusqu'à ce qu'ils participent à une compétition.

Leur propre personnalité

Keith Woods, de Guelph, participe à des courses de pigeons depuis l'âge de 12 ans. Maintenant à la retraite, M. Woods entraîne et élève des pigeons dans sa propriété, qu'il appelle Dream Chaser Lofts, et il est membre du Wellington Waterloo Racing Pigeon Club.

Keith Woods élève des pigeons de course. Photo : Radio-Canada / offerte par Keith Woods

Ce sont des pur-sang du ciel, ils sont comme des chevaux de course à plumes , a déclaré M. Woods.

Ce sont d'incroyables petits amis à plumes, et chacun a sa propre personnalité. [...] Je joue avec les oiseaux quand ils sont jeunes. Je les nourris dans ma main. Ils apprennent à me faire confiance.

Normalement, du premier week-end de mai à la mi-juillet, nous faisons courir les vieux oiseaux : n'importe quel pigeon d'un an ou plus , a déclaré M. Woods.

Il y a généralement une pause de deux semaines, puis le premier week-end d'août, les courses de jeunes oiseaux commencent , a-t-il ajouté.

Cela se poursuit jusqu'à la fin du mois de septembre, quand ils reviennent en mode maintenance , ce qui signifie élever la prochaine génération de pigeons de compétition.

M. Woods se dit heureux de reprendre les courses et espère que le reste de la saison se déroulera sans incident.