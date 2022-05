Une programmation étoffée pour Jonquière en musique

Voïvod, Salesbarbes, Diane Tell, Édith Butler et Alaclair Ensemble viendront entre autres animer le site au grand plaisir des festivaliers. Ils font partie des spectacles gratuits prévus pour cette 33e édition. Au total, 12 soirs de musique sont au programme.

La chanteuse Jeanick Fournier a offert une prestation en marge du lancement de la programmation. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Le directeur général Alain Tremblay se dit particulièrement fier d’avoir plus d’artistes féminines au sein de la programmation et de laisser une plus grande place aux artistes de la relève.

Spectacles principaux : 29 juin : Ruff Edge, hommage à AC/DC

30 juin : Face to face

1 er juillet : Diane Tell

2 juillet : DG Vito V

6 juillet : Linkin Road, hommage à Linkin Park

7 juillet : Voïvod

8 juillet : Salebarbes

9 juillet : Édith Butler

13 juillet : Pépé

14 juillet : Alaclair Ensemble

15 juillet : Pour une histoire d’un soir

16 juillet : Laurie Leblanc

Avec les informations de Julie Larouche