Avertissement de chaleur pour Toronto

Un avertissement de chaleur est en vigueur pour Toronto et les régions avoisinantes. Les conditions chaudes et humides persistent pour une seconde journée.

Environnement Canada indique que les températures dépasseront à nouveau les 30 °C mardi. On attend l'arrivée de températures plus fraîches mercredi.

Les risques sont plus importants pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes travaillant ou faisant de l'exercice à l'extérieur , indique l'agence météorologique fédérale. Réduisez les risques liés à la chaleur. Prévoyez vos activités en plein air pendant les parties les plus fraîches de la journée.

Les avertissements de chaleur sont transmis lorsque les températures ou l'humidité devraient augmenter la menace de coup de chaleur ou d'épuisement par la chaleur, indique l'agence.

À Toronto, la Ville a ouvert le réseau de secours en cas de chaleur , qui comprend 300 espaces frais, dont des bibliothèques, des centres communautaires et des piscines, afin de soulager les résidents.

Le réseau comprend également des refuges et des sites de répit ouverts 24 heures sur 24 aux sans-abri.

L'agence provinciale de transport en commun Metrolinx conseille à ses clients de se préparer à d'éventuels retards et annulations mardi, car les équipes effectuent des patrouilles de chaleur tout au long de la journée pour vérifier les signes de plissement dû au soleil sur les voies ferrées.