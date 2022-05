Le 8e symposium Beauce art de retour en mode international

Après avoir accueilli seulement des artistes québécois l’an dernier, des sculpteurs du Maroc, de la France, de la Turquie, d’Italie, et bien plus, sont de retour au Symposium international de la sculpture de Saint-Georges.

À la suite de l’appel de candidatures lancé à l’automne dernier, Beauce Art a reçu entre 200 et 220 dossiers de proposition provenant du monde entier. Un comité de sélection a choisi dix artistes, selon la qualité de leur proposition.

La thématique de ce printemps est Vers le ciel et faire rêver . Le directeur artistique, Joseph-Richard Veilleux, a opté pour ce thème puisque les sculptures de cette année seront installées en hauteur, sur des pieux, le long de la promenade Redmond. À cet endroit, l’oeuvre Cathédrale de l’artiste visuel Éric Lapointe a été inaugurée le 25 mai.

L'œuvre « Cathédrale » de l'artiste visuel Éric Lapointe. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Artistes au travail

Le Quartier des artistes a été érigé dans le stationnement en face du Centre sportif Lacroix-Dutil depuis le 22 mai. Huit artistes sont installés dans des ateliers éphémères, sous de petits chapiteaux, prêts à rencontrer le public. Deux autres artistes de la région travaillent à partir de leur propre atelier.

La mosaïste de Montréal Laurence Petit et le sculpteur belge Emmanuel De Decker en sont tous deux à leur première expérience à Beauce Art. Les deux artistes visuels ont entendu parler du symposium par des confrères et consœurs du milieu.

Emmanuel De Decker prépare son œuvre « Triangulation ». Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Emmanuel De Decker a déjà vécu plusieurs symposiums. Beauce Art est son premier au Canada. C’est également une première expérience pour lui avec le métal. Normalement, il travaille le marbre. Puisque les sculptures seront installées sur des pieux, il a dû choisir une matière plus légère.

Le Belge carbure à la pression d’un symposium. C’est pas stressant, c’est très stimulant, mais je peux vous dire que c’est très dur pour arriver à faire les choses dans le délai et ça, c’est vraiment très excitant.

Triangulation, l’œuvre qu’il confectionne sous son chapiteau, sera terminée après les trois semaines intenses. De son propre aveu, une telle création pourrait lui prendre deux mois s’il la travaillait en atelier.

« C’est un peu comme si vous compariez un concert de musique live, par rapport à un enregistrement de musique dans un studio. » — Une citation de Emmanuel De Decker, sculpteur

La mosaïste Laurence Petit travaille sur son œuvre « Allez, au plumard ». Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Laurence Petit apprivoise tranquillement le travail devant public. Faut que je me concentre parce que des fois je me mets à trop parler avec les gens, je ne peux pas travailler en même temps parce que je fais des erreurs.

Son œuvre Allez, au plumard, est inspirée de cette phrase que lui disait son père avant d’aller au lit lorsqu’elle était enfant. Elle se sent privilégiée de pouvoir laisser sa marque pour les résidents de Saint-Georges. On arrive ici, on fait notre sculpture et après on s’en va. Mais eux, ils vont vivre avec notre sculpture.

Cent sculptures en dix ans

L’International de la sculpture de Saint-Georges en est à sa huitième édition. Parrainé par l’organisation internationale de la francophonie, Beauce Art s’est engagé à tenir l’événement pendant 10 ans.

En plus d’un attrait touristique pour Saint-Georges, l’image du Symposium évolue au sein de la population. C’est passé à un autre niveau , s'enthousiasme Rachel Aubé, vice-présidente. Beauce Art offre aussi au milieu scolaire de découvrir l’art visuel avec un rallye des sculptures.

L’inauguration en présence des artistes se tiendra le 12 juin à 13 h 30. Beauce Art en profitera également pour souligner le travail des artistes de l’an dernier, la pandémie ayant empêché la tenue d’une cérémonie de clôture.