Il faut une stratégie régionale de l’immigration, affirme l’Institut du Québec

Afin d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre, qui est plus importante à l’extérieur de la région de Montréal, l’ IDQInstitut du Québec propose une approche plus ciblée, qui serait plus efficace pour aider les entreprises régionales en manque de main-d’œuvre. L’Institut affirme que près de la moitié de la population du Québec vit dans la grande région de Montréal et que près de 85 % des immigrants qui arrivent au Québec s’y établissent en premier lieu .

La politique actuelle du gouvernement Legault, visant à entraîner les immigrants dans les régions du Québec, ne fonctionne pas, affirme l’Institut du Québec. C’est une situation qui freine indéniablement le développement économique de plusieurs régions. [...] Les postes vacants sont nombreux en région et la population y est plus vieillissante .

Les 10 000 immigrants temporaires, qui pourraient bénéficier du nouveau programme proposé par l’ IDQInstitut du Québec pour les régions, s’ajouteraient aux 50 000 immigrants déjà reçus annuellement au Québec en vertu des programmes existants.

Cette proposition se trouve dans une étude présentée par l’Institut du Québec : Portrait de l’immigration au Québec, l’intégration économique à la hausse... mais les besoins aussi , par les chercheurs Daye Diallo, Mia Homsy et Simon Savard.

De longs délais et une immigration désordonnée

Par ailleurs, l’Institut du Québec s’interroge sur les délais de traitement des dossiers d’immigration permanente au Québec par le gouvernement fédéral. C’est plus de 90 000 dossiers qui sont actuellement en attente.

Cette lenteur désavantage considérablement le Québec, car ces délais administratifs démesurés prolongent indûment la période d’incertitude que vivent les demandeurs et nuisent à l’attractivité et à la compétitivité du Québec, notamment au détriment de l’Ontario, qui affiche des délais beaucoup plus courts.

Il faut dire aussi qu’un phénomène nouveau se produit depuis quelques années : le nombre d’immigrants temporaires est en forte hausse. Entre 2016 et 2019, le solde de résidents non permanents (les immigrants dits temporaires) est passé de 12 671 à 61 668. [...] alors que le solde des immigrants temporaires représentait en moyenne 9 % du solde des immigrants internationaux entre 2012 et 2016, ce pourcentage a grimpé à 64 % en 2019.

Cette transformation est désordonnée et comporte des effets pervers, selon l’Institut du Québec, qui appelle à une réflexion en profondeur sur cet enjeu. Les immigrants temporaires font parfois face à des difficultés sociales et économiques auxquelles les natifs et les immigrants reçus ne sont pas confrontés (permis de travail relié à un employeur abusif ou inéquitable, conditions de travail moins favorables, méconnaissance des droits associés au permis de travail, etc.).

Une solution qui marche

Nous en avons parlé souvent : le Québec a besoin de faire appel à toutes les solutions disponibles pour tenter de calmer la pénurie de main-d’œuvre, qui nuit à la croissance économique et à l’essor des entreprises et des régions.

Le manque de main-d’œuvre prend de l’ampleur. Il y a de moins de moins de chômeurs par poste vacant et de plus en plus de gens qui quittent le marché du travail. L’immigration n’est pas la seule solution, mais c’en est une qui existe déjà. De 2011 à 2021, la part des immigrants dans l’emploi total au Québec est passée de 12,4 % à 19,2 %, voire à 30,7 % à Montréal.

La solution de l’immigration est de plus en plus efficace : le taux de chômage des immigrants de 25 à 54 ans est passé de 12,7 % en avril 2012 à 5,3 % en avril 2022. C’est plus bas qu’en Ontario. Et le taux d’emploi des immigrants de 25 à 54 ans est en forte hausse. Il était à 69,9 % en avril 2012. Il est aujourd’hui à 81,9 %.

L’ IDQInstitut du Québec propose que le Québec :

mise davantage sur les missions de recrutement à l’étranger pour attirer plus d’étudiants internationaux et de travailleurs temporaires;

négocie avec le gouvernement fédéral de nouveaux pouvoirs en immigration afin d’accélérer le traitement des dossiers;

bonifie le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui s’installent de manière permanente dans les régions du Québec après leurs études;

réduise les exigences de français et de diplomation dans certains programmes pilotes en immigration permanente mis en place dans la transformation alimentaire, pour les postes de préposés aux bénéficiaires et dans certains secteurs technologiques permanente;

offre des solutions de logements abordables pour les nouveaux arrivants en concertation avec les acteurs locaux.

Atténuer le vieillissement de la population

En 2019, l’Institut du Québec a publié une étude qui montrait qu’une hausse des seuils d’immigration allait entraîner une croissance plus forte du PIB réel, mais créerait, en retour, une réduction du PIB par habitant en raison du fait que les immigrants tendent à gagner des revenus inférieurs aux natifs.

Le PIB par habitant pourrait aussi baisser, cela dit, si les entreprises réduisent leurs investissements et leur développement par manque de main-d’œuvre.

Une hausse de l’immigration, par ailleurs, pourrait faire grimper le poids démographique du Québec dans le Canada et entraînerait une réduction de la proportion de la population âgée de 65 ans et plus. Mais le ratio travailleurs-retraités ne bougerait presque pas, passant de 2,1 à 2,3 en 2040.

Il semble assez clair que l’immigration ne va pas régler l’enjeu du vieillissement de la population. Mais peut-on se priver de cette part de solution? L’Institut du Québec affirme que le nombre de personnes de 70 ans et plus a augmenté de 20 % de 2016 à 2021 alors que les 25-54 ans n’ont progressé que de 0,6 %.

L’immigration, une fausse solution, selon Pierre Fortin

Il ne faut pas surestimer la solution de l’immigration, affirme Pierre Fortin dans une étude soumise au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, le 6 mai 2022. Reconnaissant que l’immigration est le moteur principal de la croissance démographique , Pierre Fortin affirme, en retour, qu’une ouverture trop grande à l’accueil d’immigrants peut avoir des effets néfastes.

La nouvelle politique fédérale basée sur une cible ambitieuse d’immigration permanente et un recours étendu à l’immigration temporaire comme voie de passage vers l’immigration permanente a produit trois choses : 1) une congestion et une confusion administratives majeures; 2) peu de résultats économiques probants; et 3) un risque social accru d’attiser la xénophobie et d’encourager le rejet de l’immigration.

Pierre Fortin affirme que la politique canadienne entraîne pour le Québec une minorisation démographique au sein du Canada , une perte de pouvoir sur l’immigration permanente et un recul probable de la francisation des immigrants.

Contrairement à ce qu’avance le Conseil consultatif fédéral en matière de croissance économique présidé par Dominic Barton en 2016 et 2017, il n’existe aucune preuve scientifique que la croissance du niveau de vie des Canadiens réagirait positivement (ou négativement) à une expansion accélérée de l’immigration et de la population , écrit l’économiste Pierre Fortin.

Il ajoute également que l’espoir de combattre le vieillissement de la population avec l’immigration est contredit par la littérature de recherche .

Comme l’âge moyen des immigrants est inférieur à celui de la population d’accueil, il est tentant de croire qu’accroître l’immigration rajeunira la population et allégera le fardeau du vieillissement. Malheureusement, il s’agit d’un faux espoir. [...] L’élan du vieillissement de la population d’accueil est beaucoup trop fort pour être plus que marginalement contré par l’immigration. Les immigrants arrivent souvent avec leurs vieux parents, puis vieillissent eux-mêmes. Ceux qui croient que l’immigration est un antidote au vieillissement et à la pression qu’il exerce sur les régimes de retraite et les dépenses de santé sont dans l’erreur.

Et il ne faut pas croire que l’immigration va aider à réduire la pénurie de main-d’œuvre. La rareté de la main-d’œuvre qu’atténue au départ l’offre de main-d’œuvre accrue se trouve à resurgir à l’autre bout du circuit économique parce qu’elle finit par engendrer une augmentation de la demande de main-d’œuvre. [...] Il est théoriquement possible que l’arrivée d’un plus grand nombre de personnes en âge de travailler conduise à une aggravation, plutôt qu’à une atténuation, de la rareté de la main-d’œuvre.

Enfin, le Québec doit s’approprier le contrôle entier, efficace et indépendant de l’immigration temporaire , en plus de reprendre le contrôle direct de l’immigration permanente .