Le parc à chiens de Sillery finalement démantelé

Le maire Bruno Marchan en a fait l'annonce en mêlée de presse mardi matin. La municipalité a pris cette décision après que 16 résidents du secteur lui ont fait parvenir une mise en demeure à la mi-avril.

Le démantèlement du parc ne va cependant pas freiner l’administration municipale dans sa volonté d’implanter des installations du genre dans la ville.

Comme on cherche à trouver des villes où il fait bon vivre, on cherche à trouver des lieux où il fait bon vivre, on va trouver d'autres façons de voir où on peut mettre ces parcs à chiens là , a indiqué le maire de Québec, Bruno Marchand, tout en précisant que la mise en demeure n’a rien à voir avec la décision finale.

Le projet pilote était en vigueur depuis la fin de l’année 2021 et allait entrer dans sa phase d’évaluation cet automne.

Selon Me Carl-Éric Therrien, qui représente les 16 résidents, l’annonce de la Ville est satisfaisante.

Si la Ville décide de revoir le projet, c'est une excellente nouvelle parce que ça évite des procédures judiciaires qui peuvent être longues, d'autant plus que les tribunaux sont surchargés présentement. Ça évite des délais et des honoraires pour mes clients , a-t-il expliqué.

L’avocat tient toutefois à rappeler que les résidents en question ne sont pas contre l’idée d’un parc à chiens, mais qu’ils voulaient plutôt faire entendre leur droit pour que le parc soit déplacé dans un quartier moins résidentiel.

Avec les informations d’Audrey Paris et Louise Boisvert