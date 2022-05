Course à la chefferie du PCU : le ministre des Finances, Travis Toews, lance le bal

Le ministre albertain des Finances, Travis Toews, est le premier candidat à participer officiellement dans la course à la chefferie du Parti conservateur uni (PCU) afin de succéder à Jason Kenney.

Le député de la circonscription de Grande Prairie-Wapiti se lancer dans cette campagne le 30 mai, selon le site Internet d’Élections Alberta.

Le premier ministre Jason Kenney a annoncé sa démission à la mi-mai après avoir remporté de justesse un vote de confiance à son égard.

D’autres membres du Cabinet envisagent également de se lancer dans la course à la chefferie, notamment la ministre des Services à l’enfance, Rebecca Schulz, et la ministre des Transports, Rajan Sawhney.

Les deux anciens chefs du Parti Wildrose, Danielle Smith et Brian Jean, ont chacun confirmé leur intention de participer à cette course pour devenir le prochain leader du PCUParti conservateur uni et du gouvernement.

Jason Kenney a indiqué qu’il ne compte pas se présenter à sa propre succession. Il restera néanmoins à son poste, le temps que soit élue la prochaine personne à prendre les rênes du PCUParti conservateur uni et du gouvernement.

La semaine dernière, le Parti conservateur uni a constitué un comité responsable de la course à la chefferie du parti qui mettra en place les règles et procédures liées à l’organisation du vote.

Le parti veut couronner une personne à la tête de la formation politique d’ici la rentrée parlementaire du 31 octobre.

Les prochaines élections provinciales auront lieu en 2023.