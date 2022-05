La Vallée-de-l’Or prépare la 16e saison de ses marchés publics

Pour cette 16e saison, les producteurs et artisans ont rendez-vous les dimanches matin à la place Agnico-Eagle de Val-d’Or, jusqu’au 9 octobre.

Avec la fin des mesures sanitaires, ça rend tout le monde très heureux, affirme la nouvelle directrice générale, Susie Maisonneuve. On va travailler à dynamiser le site pour chaque marché et s’assurer qu’il y ait une belle proximité avec les gens. Les inscriptions vont bon train et on continue la prospection pour avoir le maximum d’exposants possibles.

L’organisation du Marché public a signé une nouvelle entente de 30 000 $ sur trois ans avec la Ville de Malartic pour y tenir des activités un vendredi sur deux, du 8 juillet au 16 septembre, en plus d’un Samedi western (13 août) et d’un Samedi champêtre (24 septembre).

Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or et maire de Malartic. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On a relancé notre marché l’an dernier après deux ans de pause et l’engouement de la population était là malgré la pandémie, souligne le maire Martin Ferron. Ça nous a donné le goût de nous attacher à plus long terme avec l’organisation du Marché public, qui nous aide dans la gestion de l’événement. On veut aussi y ajouter cette année un caractère plus festif.

Autre nouveauté : le Marché public dévoilera cet été une série de 15 capsules vidéos qui permettront de découvrir les producteurs de la région dans leur environnement.