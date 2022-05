Un député se rend à Fredericton en transport en commun... Il lui faut 24 h et 250 $

Utiliser le transport en commun pour voyager d’une ville à l’autre peut parfois causer bien des maux de tête aux Néo-Brunswickois, comme l’a constaté le député du Parti vert, Kevin Arseneau. Il a tenté l’expérience de se rendre de Rogersville à Fredericton en utilisant le train et l’autobus, ce qui lui a pris plus de 24 heures.

Le député a documenté son expérience dans une vidéo sur les médias sociaux. Un aperçu de son périple est déjà disponible et l’intégrale de la vidéo sera en ligne jeudi.

Un départ raté

Pour aller représenter les gens de sa circonscription à l’Assemblée législative, Kevin Arseneau doit se rendre à Fredericton fréquemment.

Kevin Arseneau est député vert dans la circonscription de Kent-Nord. Photo : Radio-Canada

Il a prétendu que son auto était brisée et a évalué les options qui s’offraient à lui pour se rendre au travail, un lundi matin.

Traînant sa valise derrière lui, c’est à bord de son vélo qu’il a décidé de parcourir la distance de 8 km qui le sépare de sa maison à la gare de Rogersville. Les choses se sont tout de suite gâtées.

Je me suis rendu à la garde, seulement pour apprendre qu’il faut réserver son billet trois heures à l'avance pour que le train arrête. Donc j’ai manqué ça et donc le train a passé tout droit, sans arrêter à Rogersville , explique-t-il, en soulignant qu’il se trouve déjà chanceux de vivre près d’un service ferroviaire.

Gare de Rogersville Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Il a donc dû attendre mercredi pour prendre le prochain train, en direction de Miramichi, où une autre surprise l’attendait.

À ma grande surprise, l’autobus va à Moncton pour ensuite aller à Fredericton , dit-il. Mais ce trajet n’était disponible que le lendemain. Il a donc dû passer la nuit dans un hôtel de Miramichi.

Enfin, il a pu prendre l’autobus jusqu’à Moncton et puis Fredericton, un trajet qui lui aura finalement pris plus de 24 heures et coûté environ 250 $.

Le trajet le plus efficace

Sachant maintenant qu’il faut réserver le billet d’avance pour que le train s’arrête à Rogersville, Kevin Arseneau a vérifié la durée du trajet le plus efficace pour se rendre à destination.

Une combinaison du train jusqu’à Moncton et d’un autobus jusqu’à Fredericton représente tout de même un trajet de neuf heures, comparativement à deux heures de route en auto pour la même distance.

La façon efficace aurait été neuf heures, mais quand même au coût de 125 $ pour un aller, mais ça se gâte lorsque je veux revenir chez nous, il y a seulement deux options , ajoute-t-il.

Il précise que le retour ne se fait pas sans embûche et que les trajets de transport en commun disponibles l’obligent à réduire sa semaine de travail ou à ne revenir à la maison que le dimanche soir.

« C’est déplorable dans le fond que de choisir le transport en commun te coûte plus cher que d'appartenir une voiture, c’est le monde à l’envers. » — Une citation de Kevin Arseneau, député de Kent-Nord

Kevin Arseneau a aussi vérifié auprès d’une compagnie de taxi et il lui en coûterait 450 $ pour voyager entre Rogersville-Fredericton, l’aller seulement.

Finalement, celui qui m'aurait coûté le moins cher, c’est d’aller en vélo tout le long, ça m’aurait pris à peu près 8 heures et demie! , lance M. Arseneau, en précisant bien entendu qu’il ne s’agit pas d’une option réaliste.

Une discussion s’impose immédiatement, selon lui

Le député Arseneau veut que le gouvernement encourage les discussions avec les différents partenaires pour ainsi s’attaquer au manque d'accès au transport en commun dans la province.

Le transport public est un service public essentiel et on doit le traiter ainsi et on doit sincèrement avoir une conversation sur comment on va trouver des solutions , dit-il, en ajoutant que la solution est complexe et nécessite l’engagement de plusieurs acteurs.

Selon lui, plusieurs Néo-Brunswickois vivent le même casse-tête qu’il a vécu, que ce soit pour se rendre dans un centre urbain pour un rendez-vous médical, pour le travail ou pour les études, par exemple.