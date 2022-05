Coastal Gaslink poursuivie par une ancienne employée

Une femme qui a travaillé comme chef exécutive dans un camp de travail de Coastal GasLink poursuit la société et l'entrepreneur qui l'ont embauchée pour l'avoir prétendument exposée à des « comportements de harcèlement et d'abus de la part d'employés en état d'ébriété ».

Dans un avis de poursuite déposé devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique au début du mois, J.M., une femme que nous identifions par ses initiales, affirme avoir subi des sévices sexuels de la part d'une personne qui l'a embrassée sans son consentement dans l'un des camps de Coastal Gaslink et qui lui a caressé, puis saisi de force les fesses.

La femme de 30 ans poursuit à la fois Civeo Premium Services, la société qui fournit des logements et des services aux travailleurs qui construisent le gazoduc de 670 kilomètres, et Coastal GasLink, qu'elle appelle le défendeur indirect .

Rupture de contrat, négligence et dommages

J.M. poursuit Civeo pour rupture de contrat et les deux sociétés pour négligence et dommages qu'elle prétend avoir subis en raison d'un manque de considération pour sa vie privée et son bien-être.

Elle affirme que les sociétés n'ont pas vérifié l'aptitude de [leurs] agents, employés et invités, en particulier à la lumière de la nature éloignée du lieu de travail et de la prévalence de la violence sexuelle sur ces lieux de travail éloignés .

Elle allègue également que Civeo et Coastal GasLink ne lui ont pas donné la possibilité d'évacuer les lieux avant un blocus de manifestants l'automne dernier, qui a entraîné une coupure d'eau et d'approvisionnement.

Encore plus humiliée

J.M. indique avoir commencé à travailler en juin 2021 en tant que chef exécutive au 9A Lodge et au P2 Lodge, des camps pour travailleurs situés sur une route de ressources isolée à environ 100 kilomètres à l'est de Houston. Son emploi a pris fin en avril 2022.

Elle affirme que la présumée agression sexuelle s'est produite dans son bureau privé lorsqu'un agent de Coastal GasLink l'a embrassée sans son consentement, lui a saisi les fesses et a fait des commentaires inappropriés sur son corps.

Selon elle, ses employeurs n'ont pas mené d'enquête appropriée et son superviseur a divulgué les détails de l'incident à ses collègues et subordonnés, ce qui l'a encore plus humiliée .

J.M. raconte également qu'en raison de l'insuffisance des effectifs, elle et son équipe ont travaillé par quarts de jusqu'à 20 h sur 24 pour des tours de service de 30 à 40 jours. Lorsqu'elle a été embauchée, on lui a dit qu'elle aurait 10 jours de congé après 20 jours sur le site.

Lorsqu'elle s'est plainte, elle affirme avoir fait l'objet de mauvaises évaluations de performances et d'audits en guise de représailles .

Aucune des allégations faites dans l'avis de poursuite n'a encore été prouvée en cour.

Non hygiénique et non sécuritaire

Le gazoduc Coastal GasLink a fait l'objet de manifestations continues en soutien aux chefs héréditaires Wet'suwet'en. Ceux-ci estiment que l’entreprise n'a pas le consentement de cette Première Nation pour traverser son territoire.

S'il est achevé, le gazoduc Coastal GasLink s'étendra des environs de Dawson Creek, dans l'est de la Colombie-Britannique, jusqu'à Kitimat, sur la côte du Pacifique.

La société a obtenu une injonction de la Cour empêchant les manifestants d'interférer avec la construction du gazoduc, ce qui a conduit à des dizaines d'arrestations en novembre dernier après que la société se soit plainte que 500 de ses travailleurs étaient coincés par trois blocus.

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique devrait annoncer cette semaine si ces arrestations entraîneront des accusations d'outrage criminel contre 27 manifestants.

Le poste de contrôle du gazoduc Coastal GasLink en 2019. J.M. affirme que l'entreprise et ses entrepreneurs ne lui ont pas donné la chance d'évacuer avant un blocus qui a coupé l'approvisionnement des chantiers. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Au moment des blocages, l'entreprise a prévenu que l'eau et les fournitures pourraient manquer en raison de l'étouffement de l'accès au monde extérieur et que les travailleurs pourraient ne pas être en mesure d'accéder aux soins médicaux en cas d'urgence.

Dans sa plainte, J.M. affirme que Civeo et Coastal GasLink ne l'ont pas informée du blocus imminent des manifestants , ce qui l'a laissée, elle et d'autres personnes, bloquées dans les camps de travail.

Elle accuse les entreprises d'avoir restreint l'accès aux fournitures, à l'eau et aux services septiques [aux camps pour travailleurs] 9A Lodge et P2 Lodge, créant ainsi un environnement de travail et de vie non hygiénique et non sécuritaire .

J.M. affirme qu'elle et son équipe n'ont pas été autorisées à laver leurs vêtements ou à quitter leur poste de travail pour se laver pendant environ 10 jours à trois occasions différentes .

Aucune des deux sociétés n'a réagi à la plainte

Elle soutient aussi qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et que la situation a aggravé un problème cardiaque préexistant.

J.M. croit que les sociétés avaient le devoir de fournir un environnement de travail sûr et humain et d'éduquer et de former correctement les membres du personnel sur les questions de conduite professionnelle , y compris les effets néfastes et dangereux de l'inconduite sexuelle.

Coastal GasLink a déclaré qu'elle ne fera aucun commentaire sur cette affaire tant qu'elle est devant les tribunaux. Civeo n'a pas répondu à une demande de commentaire.

