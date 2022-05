L’Ontario manque d’infrastructures pour le transport de l’électricité, selon un expert

Alors que la possible construction d’une usine de LG Chem dans la région de Windsor-Essex suscite débats et spéculations , Rupp Carriveau, professeur et directeur de l'Institut de l'énergie environnementale de l’Université de Windsor, répond aux questions de Radio-Canada sur l'approvisionnement en électricité de la région et de l'Ontario.

La région de Windsor-Essex peut-elle satisfaire les besoins en approvisionnement électrique de grandes usines comme LG Chem ?

Il m'est difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas vu les chiffres. Mais, ce que je peux dire, c'est que le comté, qui inclut Windsor, fait historiquement face à des défis en matière d'approvisionnement énergétique pour de grandes usines comme les serres. Nous travaillons là-dessus. Je ne suis pas surpris d'entendre qu'il pourrait y avoir des problèmes d'énergie avec le projet de LG Chem.

Que pensez-vous des affirmations des politiciens sur les capacités ou l'incapacité de la région à accueillir une usine comme LG Chem?

L'électricité est disponible, mais je ne sais pas avec quelle rapidité une telle usine peut être connectée, et cela pourrait être trop long pour l'entreprise. Pour construire des infrastructures de transport électrique, ça peut prendre des mois, voire des années.

[Plus largement], l'Ontario produit suffisamment d'électricité, mais il est parfois difficile de l'acheminer là où en a besoin. Les infrastructures existantes n’ont pas la capacité d'assurer le transport d’une grande quantité d'électricité vers les usines de production. C'est comme la 401 qui ne va dans toutes les villes de la province. Et cela prend du temps, de l'argent et de la volonté politique pour construire [ces infrastructures].

Peut-on parler d’un manque de planification?

Je pense que c'est un constat malheureux. Je pense aussi qu'on fait face à des opportunités économiques qui vont beaucoup plus vite que la mise en place des infrastructures. Nous pouvons toujours améliorer notre processus de planification pour répondre à l'évolution des activités économiques, mais des réponses sont fournies dans la limite de nos capacités. Par ailleurs, c'est une chose de critiquer la planification, mais vous voulez éviter de trop construire.

Comment l'approvisionnement énergétique devrait-il être géré par la province?

Nous devrions nous concentrer un peu plus sur le développement de la production d'énergie locale pour les consommateurs locaux. Actuellement, nous avons des installations de production dans notre région, mais elles produisent de l'énergie pour d'autres parties de la province. L'énergie est envoyée en grande partie à Toronto. Nous devons nous assurer d’un bon équilibre entre l’approvisionnement local pour les clients locaux et ceux de l’extérieur à la région. Cette façon permettrait à la région d'être à la fois dynamique et apte à satisfaire des opportunités comme celle de LG Chem.