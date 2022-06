Sarnia : la grande oubliée de la campagne électorale ontarienne?

Le maire de Sarnia, Mike Bradley, admet que la région connaît des problèmes similaires à ceux d’autres villes ontariennes comme l'augmentation du coût de la vie. Il regrette cependant que les questions les plus importantes, notamment celles en lien avec la santé, qui préoccupent à Sarnia, ne soient pas au centre de la campagne électorale.

La crise des opioïdes, liée aux problèmes sociaux. Certes, il y a eu des progrès en matière de lits. Mais il nous faut avoir une plus grande conversation maintenant que nous sortons de la COVID, le sans-abrisme est toujours une question constante au sein de la communauté de Sarnia-Lambton , explique-t-il.

« Il n’a été question que de futilités. Un dollar pour ceci, un dollar pour cela et la personnalité des gens. De mémoire, il s’agit probablement de la pire élection provinciale de tous les temps en raison du manque d’engagement autour des problèmes réels. » — Une citation de Mike Bradley, maire de Sarnia

En poste depuis 1988, M. Bradley affirme que la campagne a été de piètre calibre, la pire dont il se souvienne. Il déplore notamment le fait qu’il n’ait pas été question de grandes idées, mais plus souvent de mesures.

Mike Bradley aurait aimé que des questions plus essentielles selon lui, comme la santé, soient abordées. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

S’il ne soutient aucun parti politique parce que, dit-il, il a fait le choix de travailler avec tout parti qui pourrait apporter à sa ville ce dont elle a besoin, il affirme que Sarnia est un bastion progressiste-conservateur et ne semble pas attendre grand-chose des élections.

Mes attentes ne sont pas élevées… Je ne m’attends pas à des changements dans Sarnia-Lambton ou dans les circonscriptions alentour , explique-t-il.

Selon les projections de vote faites dans Sarnia–Lambton par le site 338canada.com  (Nouvelle fenêtre) , le candidat progressiste–conservateur Bob Baily a de fortes chances d’être réélu.

Prépondérantes questions sociales

Une situation qui ne semble pas décourager Dylan Stelpstra du NPDNouveau Parti démocratique ontarien qui reste optimiste et qui dit abonder dans le sens du maire Bradley en ce qui concerne les besoins dans le secteur de la santé. Il explique même que lors de ses rencontres avec les résidents, la santé est une question prioritaire.

Sans doute la première chose dont nous entendons parler ce sont les soins de santé, et une autre chose dont j’entends parler ce sont les soins de santé mentale. Les gens sont inquiets, surtout considérant les deux dernières années difficiles durant la pandémie, les gens n’ont pas été en mesure de recevoir les services qu’ils méritent , indique-t-il.

« Que les gens soient confrontés à des problèmes de santé mentale, à un bras cassé ou une cheville foulée, il ne devrait y avoir aucune différence. » — Une citation de Dylan Stelpstra, candidat du NPD dans Sarnia-Lambton.

Radio-Canada a contacté chacun des quatre principaux partis politiques pour connaître leurs ambitions pour Sarnia-Lambton. Le NPDNouveau Parti démocratique a été le seul à répondre à la demande.

Dylan Stelpstra souhaite également s'attaquer à la spéculation immobilière. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Dylan Stelpstra souhaite qu'il y ait plus d’investissements en santé. Il affirme d’ailleurs qu’un des objectifs de son parti est de permettre la couverture des soins de santé mentale par l’assurance maladie. Il réclame également la construction d’un centre de réhabilitation à Sarnia.

Nous n’avons pas de centre de réhabilitation à long terme ici dans la ville. Les gens sont envoyés loin, parfois à une heure, deux heures, trois heures , explique-t-il.

« Parfois les gens vont recevoir des soins dans ces endroits éloignés et ensuite ils reviennent en ville et se retrouvent immédiatement dans ces mêmes environnements qui ont généré ces problèmes. » — Une citation de Dylan Stelpstra, candidat du NPD dans Sarnia-Lambton

Le candidat progressiste-conservateur Bob Baily – présent à différents événements à Sarnia durant la campagne électorale –a quant à lui indiqué que les progressistes-conservateurs ont investi 4,6 milliards pour le recrutement et la formation de personnel de centres de soins de longue durée.

Les progressistes-conservateurs disent avoir accru la capacité d'accueil de l'hôpital grâce à du financement. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Dans un communiqué datant du 29 avril, tout en soulignant les accomplissements de son gouvernement, il expliquait que l'Hôpital Bluewater recevrait 4,6 millions de dollars supplémentaires pour son fonctionnement pour l’année financière 2022-2023.

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement de l'Ontario a fait d'importants investissements dans les hôpitaux de l'Ontario dans le cadre de son plan visant à bâtir un système de soins de santé plus fort et plus résilient, mieux à même de répondre aux crises , écrivait-il alors.

« Cela comprend des augmentations générales du secteur durant quatre années consécutives, ce qui représente un investissement provincial total de 2,5 milliards de dollars depuis 2019. » — Une citation de Extrait du communiqué de Bob Bailey

L'incontournable question du logement

Comme l’indiquait Mike Bradley, outre la santé, le coût de la vie en général et la question du logement en particulier préoccupent la population à Sarnia comme partout ailleurs en Ontario. À cette différence près que pour certains comme Caleb Moore, résident et propriétaire de biens immobiliers, rien ne justifie que les prix montent en flèche à Sarnia comme dans des villes plus importantes.

Notre ville a été touchée très rapidement. Les choses ont augmenté de manière astronomiquement rapide… je pense que les prix sont où ils devraient être pour les grandes villes, mais nous restons une petite ville. Il y a de la croissance et de grands projets [immobiliers], mais ça prend du temps , explique-t-il.

« Si je veux vendre demain ou alors si je veux acheter, les options sont vraiment minces parce que les personnes qui sont déjà dans leur maison craignent de ne pas pouvoir acheter de nouvelle maison ou quelque chose de plus abordable parce que tout augmente si rapidement. » — Une citation de Caleb Moore, résident de Sarnia

M. Moore se dit particulièrement inquiet à la fois pour les premiers acheteurs et pour les personnes qui aimeraient prendre leur retraite dans des logements plus petits. Il craint aussi pour des personnes comme lui qui sont déjà propriétaires.

Si vous vendez aujourd’hui pour 500 000 $, vous pourriez n’avoir que trois options dans cette fourchette de prix de 500 000 $ et vous pourriez avoir 50 ou 200 personnes se battant pour ces maisons alors qu’il y a cinq ans, pour 500 000$ il y a avait un peu plus d’options , indique-t-il.

Caleb Moore déplore le caractère de plus en plus inaccessible du logement à Sarnia. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Dylan Stelpstra se dit particulièrement conscient des enjeux du logement dans la région. Pour y remédier, il envisage de s’attaquer dans un premier temps à la spéculation.

Nous avons ces entreprises et ces investisseurs étrangers qui achètent du terrain et des maisons et les gens n’y vivent même pas et ils les utilisent comme investissement. Il faut taxer cela, réprimer la spéculation afin que ces maisons soient utilisées pour héberger des gens , explique-t-il.

« L’autre chose à faire c’est de se débarrasser du zonage d’exclusion. Faire en sorte qu’il soit plus facile pour les gens de construire des maisons à l’intérieur de la ville parce que nous avons le sentiment qu’il y a un manque de duplex et de triplex. » — Une citation de Dylan Stelpstra, candidat du NPD dans Sarnia–Lambton

Caleb Moore explique quant à lui que son objectif ce n’est pas d’empêcher la croissance du marché immobilier, mais plutôt de rendre le logement plus abordable.