Pas de nouveau cas de variole simienne à Toronto, selon les analyses en laboratoire

Depuis l'apparition de la variole simienne, le bilan des infections connues à Toronto s'élève à un cas positif et huit cas négatifs confirmés en laboratoire.

Quatre autres cas font l'objet d'analyses, selon les dernières données disponibles de la santé publique de la Ville qui actualise son bilan du lundi au vendredi, à 15 h.

La plupart des victimes de la variole simienne ressentent de la fièvre, des courbatures, des frissons et de la fatigue. Les cas les plus graves développent des lésions au visage et sur les mains qui peuvent se propager à d'autres parties du corps.

Lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prédit qu'il n'y aurait pas de pandémie de variole simienne, mais ajoute que plusieurs questions demeuraient sans réponse, notamment sur la façon dont la maladie se propage et si la suspension de la vaccination massive contre la variole, il y a quelques décennies, pourrait en quelque sorte accélérer sa transmission.

Alors que la vaste majorité des cas détectés dans des dizaines de pays l'ont été chez des hommes gais ou bisexuels, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l'Agence de santé publique du Canada, a publié un message lundi sur les conséquences d'une éventuelle stigmatisation qui accompagnerait l'émergence de ce virus.