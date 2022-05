Un espace de baignade au bassin Louise cet été

Il sera bientôt possible de plonger dans les eaux du port de Québec dès cet été grâce à « l'Oasis », un espace doté d'un bain portuaire unique en Amérique du Nord.

Le nouvel emplacement réservé à la baignade sera voisin de l'espace 400e et devrait ouvrir a la fin du mois de juin. Visiteurs et touristes pourront s'y baigner gratuitement.

Ce projet est le fruit des efforts de la Société des gens de baignade, du Village Nordik et de l'administration portuaire.

Muni de quais flottants, il offrira l’équivalent d’une piscine de dimension olympique avec cinq couloirs de natation de 50 m chacun, de même qu’un espace de baignade libre d’une superficie de 625 m² , a indiqué Marc-Olivier D’Amours, directeur général du Village Nordik. Des sauveteurs seront sur place tous les jours, ajoute-t-il.

Un espace détente équipé de chaises et de tables sera installé. Des douches extérieures ainsi que des vestiaires dotés de casiers seront également mis à la disposition des baigneurs.

Un croquis des installations qui seront mises en place au bassin Louise cet été. Photo : Ville de Québec

2,6 M$ de dollars seront nécessaires afin de mettre en place le projet, les coûts d'exploitation sont de 300 000 $ par an, selon Mario Girard, PDG du Port de Québec.

« La meilleure eau en ville »

Les eaux du fleuve Saint-Laurent ne sont pas reconnues pour leur salubrité.

Après avoir milité pour que le projet voie le jour, le porte-parole de la Société des gens de baignade, Michel Beaulieu, croit que les citoyens n'ont rien a craindre

Selon lui, huit campagnes d'échantillonnage ont été menées dans les eaux du bassin Louise, et les résultats ont été rassurants.

On parle de campagnes exhaustives où on échantillonne pendant 40 jours à tous les jours, et le résultat de tout ça c'est toujours le même ; l'eau est d'excellente qualité. , indique-t-il.

« Y'a aucun problème à se baigner là, c'est la meilleure eau en ville. » — Une citation de Michel Beaulieu, porte-parole de la Société des gens de baignade

C'est pourquoi, selon lui, peu de sensibilisation sera nécessaire afin de convaincre les baigneurs d'aller se rafraîchir à cet endroit, cet été.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc.