Quelques semaines après le sixième anniversaire de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en raison de la crise des surdoses, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique s’apprêtent à faire, mardi matin, ce qu'ils qualifient « d'annonce importante » pour prévenir les décès liés aux surdoses.

L'annonce, prévue à 11 h HP, pourrait être liée à la demande de la Colombie-Britannique pour une exemption des lois canadiennes sur les drogues.

La province, qui a connu plus de 9410 décès depuis 2016, a demandé à Ottawa, en novembre dernier, la permission de décriminaliser la possession de petites quantités de drogues illicites à usage personnel pour les personnes de 19 ans et plus.

L’objectif : éliminer les sanctions pénales et réduire la stigmatisation associée à la consommation de substances.

À l'époque, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, a souligné que la peur et la honte empêchaient des gens de demander de l’aide.

Les gens meurent tout seuls, chez eux, et leurs familles n’ont souvent aucune idée qu’ils souffraient de problèmes de dépendances , avait-elle alors déclaré en conférence de presse.

Une annonce attendue mardi à 11 h HP

La ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, doit se joindre à son homologue provinciale, Sheila Malcolmson, à Vancouver, mardi.

Selon un avis, Mme Bennett et Mme Malcolmson doivent fournir des détails sur une approche de santé publique axée sur la réduction des méfaits et le sauvetage de vies.

En avril, la ministre Malcolmson a indiqué que la mise à jour de Santé Canada sur la demande de la province laissait entendre qu'il envisagerait un seuil plus bas que celui demandé par la province, qui voulait un cumul de 4,5 g pour les opioïdes, la cocaïne et la méthamphétamine.