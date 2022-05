L’armée russe progresse rapidement dans Sievierodonetsk

Nous pouvons dire que le tiers de Sievierodonetsk est déjà sous notre contrôle , a déclaré à l'agence russe Tass le chef de la république prorusse autoproclamée de Louhansk, Leonid Pasechnik.

La ligne de front divise la ville en deux. Mais la ville se défend encore, elle est encore ukrainienne et nos soldats la défendent , a pour sa part affirmé à la télévision ukrainienne le maire de la ville, Oleksandre Striouk.

Au-delà du pourcentage de territoire capturé, ces déclarations montrent la rapidité de la progression des troupes russes, qui n'ont atteint la périphérie de la ville qu'à la fin de la semaine dernière.

Dans une autre entrevue à Associated Press, le maire Striouk a d'ailleurs évoqué une poussée frénétique des forces russes, qui détruisent la ville impitoyablement, coin de rue par coin de rue .

Selon lui, les violents combats de rue et les tirs d'artillerie qui se poursuivent menacent la vie des quelque 13 000 civils qui se terrent encore dans la ville en ruine, dans des conditions de plus en plus précaires.

Les opérations d'évacuation qui avaient toujours lieu en fin de semaine ont été stoppées lundi après qu'un blindé utilisé à cette fin par les autorités ukrainiennes a été touché par une frappe russe, tuant au passage un journaliste français dans la ville jumelle de Lyssytchansk.

« Des civils meurent de frappes directes, de blessures par fragmentation et sous les décombres de bâtiments détruits, car la plupart des habitants se cachent dans des sous-sols et des abris. » — Une citation de Oleksandre Striouk, maire de Sievierodonetsk

Quelque 1500 résidents de la ville sont morts depuis le début de la guerre, le 24 février, selon une estimation du maire Striouk. Impossible cependant de faire un bilan plus précis, puisque le pilonnage de la ville est incessant, a-t-il dit.

L'électricité dans Sievierodonestk a été coupée et les gens ont besoin d'eau, de nourriture et de médicaments, affirme le maire. Il y a des vivres pour plusieurs jours, mais le problème est de savoir comment les distribuer , constate-t-il.

Le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdai, qui confirme que les troupes russes contrôlent une partie de la ville, n'exclut pas que les forces ukrainiennes se replient pour éviter d'être encerclées, comme l'ont été leurs collègues de Marioupol.