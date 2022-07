La Grande Place de Rimouski, des belles années à la démolition

Chargement de l’image Pelletée de terre pour inaugurer les travaux de construction de la Grande Place de Rimouski, le 13 août 1968. Au centre, Maurice Tessier, qui a été maire de Rimouski de 1961 à 1969. Photo : Musée régional de Rimouski, photo de Rita Chevron, don de Richard Saindon

Reportez-vous dans les années 70. Imaginez un centre commercial tout neuf, avec quelque 70 boutiques et magasins, une épicerie, des allées larges, un escalier mécanique. C'est ce qu'a été la Grande Place dans les années 70 et 80 : un symbole de la modernité.

« Quand la Grande Place est arrivée, c'était le joyau, dans l'Est-du-Québec, des centres d'achats. Tout le monde était émerveillé de ça. » — Une citation de Jean-Yves Beaulieu, ex-président de l'Association des marchands de Rimouski

Les fins de semaine, on se promenait, et les gens venaient de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick et ils allaient au centre d'achats , raconte M. Beaulieu.

Centre commercial La Grande Place, 1er avril 1974

L'endroit a été inauguré en 1969. Avant cela, il n'y avait aucun centre commercial digne de ce nom à l'est de Québec. Et il a fallu attendre 9 ans plus tard, en 1978, avant qu'un autre centre commercial, le Carrefour, voie le jour à Rimouski.

Parmi les commerces qui avaient élu domicile à la Grande Place, on trouvait un supermarché de la célèbre chaîne Steinberg, le resto-bar le Charolais, le comptoir-lunch Chez Alphonse – déménagé depuis au Carrefour Rimouski – et PolySons (Musique Janelle), entre autres.

Et il y avait aussi La p'tite Boutique, un magasin de cadeaux qui appartenait à Marie-Hortense Otis, aujourd'hui âgée de 85 ans, ainsi qu'à son mari.

La p'tite Boutique a fermé ses portes à la fin des années 2000.

Mme Otis et son conjoint ont d'abord été des employés de Steinberg qui ont été transférés à Rimouski pour l'ouverture de la nouvelle succursale à la Grande Place. J’avais fait du recrutement pour les employés qui faisaient du bureau, les secrétaires, les caissières. Je faisais aussi la gestion du personnel de service , dit-elle, se rappelant l'effervescence qui régnait lors de l'ouverture du centre commercial rimouskois.

« Les gens attendaient ça, c’était le premier grand centre d’achats qui ouvrait sur pilotis. Ce n’était pas quelque chose qu’on voyait souvent. » — Une citation de Marie-Hortense Otis

Ce n'est que quelques années plus tard que Mme Otis et son mari se sont eux-mêmes lancés en affaires. La Grande Place s’est vidée graduellement quand ils ont construit l’autre centre d’achats qui était plus gros. Ça fait que moi, j’ai loué les autres boutiques. Je vendais des meubles en rotin dans une boutique. Dans l’autre en face, je vendais des couvre-lits, des rideaux. Sincèrement, j’ai essayé toutes sortes de choses! , raconte-t-elle.

Le café suprême à la Grande Place

Remblayer le fleuve, construire la Grande Place

Mais bien avant que des boutiques voient le jour à la Grande Place, le terrain sur lequel elle a été construite... n'existait pas. C'était plutôt le fleuve qui se trouvait à cet endroit.

Dans les années 60, la Ville de Rimouski a fait l'acquisition de plusieurs lots situés au bord de l'eau. La Ville a ensuite remblayé la rive – avec des déchets – dans le but de construire le boulevard René-Lepage que l'on connaît aujourd'hui.

La mer passait près de la cathédrale, anciennement. C'est pour ça que la Grande Place, ç'a été le premier immeuble à être bâti sur pilotis, pour le jeu des marées et de l'eau, mais aussi pour augmenter les places de stationnement au centre-ville , explique Jean-Yves Beaulieu.

Une portion du fleuve a été remblayée dans les années 60 pour faire place au boulevard René-Lepage. La portion occupée par la Grande Place fait partie du secteur qui a été remblayé.

Les propriétaires qui, à l'époque, avaient vendu leurs terrains situés directement sur la rive du Saint-Laurent pour permettre la construction du boulevard René-Lepage avaient exigé que des places de stationnement gratuites soient aménagées au centre-ville. Une servitude de non-construction a aussi été accordée aux propriétaires riverains par la Ville de Rimouski, quelques années plus tard. En vertu de cette entente, ils avaient donc leur mot à dire sur toute construction qui pourrait se faire sur leurs anciens terrains, qui se trouvent dans le quadrilatère formé par le boulevard René-Lepage, la rue Saint-Germain ainsi que les avenues Cathédrale et Belzile.

C'est pour cela que des projets de loi privés ont dû être adoptés, en 2010 et en 2019, pour pouvoir procéder à la démolition de la Grande Place. La portion est du bâtiment a été détruite en 2011 pour faire place au Havre de l'Estuaire, une résidence pour aînés du Groupe Sélection.

C'est la partie ouest qui est en cours de démolition, après des années de tergiversations.

Au cours des prochains mois, c'est une autre résidence pour personnes âgées du Groupe Sélection qui verra le jour à cet emplacement.

Y'a toute une cicatrice qui va se corriger dans les prochains mois. La Grande Place, elle a fait son temps! , estime Jean-Yves Beaulieu.

Ainsi, de l'édifice qui a fait la fierté des commerçants rimouskois pendant quelques décennies, il ne restera bientôt qu'une infime partie, soit celle où l'on trouve toujours une galerie d'art, une pharmacie et un petit atelier de couture, au sous-sol, qui existe depuis plus de 30 ans et semble figé dans le temps. L'un des rares commerces à avoir survécu au déclin de la Grande Place.