La société sud-africaine Gold Fields fait l’acquisition de Yamana Gold

Gold Fields offre 6,7 milliards de dollars en actions aux actionnaires de Yamana.La nouvelle entité sera détenue à 61 % par Gold Fields et à 39 % par Yamana. Le siège social de la nouvelle entité sera installé à Johannesburg.

Gold Fields n’a pas d’équipe au Canada, donc l’objectif de Gold Fields, c’est de garder l’équipe de Toronto. Donc, la plateforme du Canada, de l’Amérique du Nord, serait basée à Toronto et serait gérée par les gens qui présentement s’occupent de Yamana Gold. Donc ça, c’est une très bonne nouvelle , précise Marc-André Lavergne, directeur relation avec les communautés et affaires externes à Yamana Gold.

Yamana Gold possède entre autres la moitié de la mine Canadian Malartic, ainsi que le projet Wasamac à Rouyn-Noranda.

Gold Fields détient neuf mines dans le monde, notamment en Australie, au Chili, au Ghana, au Pérou et en Afrique du Sud.Le développement du projet Wasamac se poursuit d’ailleurs comme prévu, alors que l’entreprise espère obtenir les permis de construction en 2024.

C’est buisness as usual, on veut continuer à bâtir l’équipe de projet pour amener le projet Wasamac en production commerciale en 2027, poursuit Marc-André Lavergne. L’objectif, c’est de déposer notre étude d’impacts d’ici la fin de l’année. On est rendu avec une équipe de 22 employés. On se rappelle qu’au début 2021, on était seulement deux.

La transaction est conditionnelle au vote des actionnaires des deux entreprises. L’objectif est de conclure la transaction d’ici la fin de l’année 2022.