Severn Cullis-Suzuki : « le monde a besoin d’entendre les enfants »

La militante écologiste et fille de l’environnementaliste canadien David Suzuki est maintenant à la tête de la fondation créée par son père en 1990. Depuis sa tendre enfance, elle entretient une profonde passion pour la protection de l’environnement. Elle est un peu la Greta Thunberg de son époque.

À la veille du prochain Sommet de la Terre, Stockholm+50, une rencontre où des ministres, des délégués et des représentants de la société civile prendront le pouls de la planète, nous nous sommes entretenus avec Severn Cullis-Suzuki pour lui demander quelle était sa perception de l’état du monde au moment de prononcer son discours en 1992 et comment sa vision a évolué depuis.

Le Sommet de la Terre est une rencontre décennale qui se tient depuis 1972. On y discute de l’état de la planète à différents niveaux. Il est souvent question de la dégradation de la biodiversité, de la désertification, de la pollution et des changements climatiques. Normalement, une déclaration est signée au terme de ces rencontres. À lire aussi : Le Sommet de la Terre à l’heure d’une triple crise environnementale

Pourquoi en 1992, alors que vous n’aviez que 12 ans, vouliez-vous aller au Sommet de Rio et dans quel état d’esprit étiez-vous à ce moment?

Je suis allée au Sommet de la Terre parce que j'avais peur. J’entendais ce que les scientifiques et les adultes disaient à propos de l’environnement, à propos des menaces qui planaient sur le monde. Un monde auquel je tenais si profondément.

Mes amies, Michelle Quigg, Vanessa Suttie, Morgan Geilser, et moi avons formé un groupe et nous nous sommes inscrites comme une organisation à but non lucratif au Sommet de la Terre. Nous avons organisé des activités pour financer notre voyage.

Une fois sur place, nous avons travaillé tous les jours d’arrache-pied. Le but était de parler au plus de gens possible. Vous savez, il y a des milliers de personnes dans les corridors de ces grandes rencontres et tout le monde est pressé. On parlait à tous ceux qui voulaient bien nous écouter. Et on s'est rendu compte que même si nous étions jeunes, les gens étaient intéressés par ce que nous avions à dire, au point où, peu à peu, ils nous invitaient à leurs événements.

Et comment vous êtes-vous retrouvée à prononcer un discours à la plénière de l’ONU?

Le dernier jour de la conférence, un intervenant qui devait parler à la plénière n’a pas pu prononcer son discours. Entre-temps, nous sommes tombées par hasard sur James P. Grant, le directeur général de l’UNICEF. Il avait entendu parler de nous et venait d’apprendre par Maurice Strong (un diplomate canadien qui a joué un rôle important lors de ce sommet, notamment dans l’adoption de l’Agenda 21, de la déclaration de Rio et des conventions-cadres des Nations unies sur les changements climatiques et sur la diversité biologique) qu’il y avait une place libre à l’horaire de la plénière. Nous avons rapidement reçu un appel téléphonique pour nous proposer de prendre la parole devant les délégués de la plénière de l’ONU.

Comment vous êtes-vous sentie après avoir reçu cet appel?

Je n’ai pas eu le temps de m’énerver ou de stresser. Je me souviens d’avoir été très concentrée sur ce que j’avais à faire. C’était pour ça que nous étions venues à Rio : pour nous faire entendre; pour livrer un message très important aux négociateurs du monde entier. Je savais ce que j’allais faire. Ça faisait deux semaines que j'essayais, dans les corridors du sommet, de convaincre les adultes qu’ils devaient penser aux générations futures dans leur prise de décision.

« Je me bats pour mon avenir. Perdre ses perspectives, ce n'est pas comme perdre une élection ou quelques points sur les marchés boursiers. » — Une citation de Extrait du discours de Severn Cullis-Suzuki au Sommet de Rio en 1992

Quel est votre état d’esprit maintenant, 30 ans plus tard?

Les mêmes passions m’animent toujours, mais mes perspectives pour l’avenir sont différentes. En partie parce que je suis maman maintenant et que je me bats pour mes propres enfants.

« Je ne suis qu’une enfant et pourtant je sais que nous faisons tous partie d’une grande famille forte de 5 milliards d'humains; en fait, 30 millions d’espèces. Et les frontières et les gouvernements ne changeront jamais cela. » — Une citation de Extrait du discours de Severn Cullis-Suzuki au Sommet de Rio en 1992

Changeriez-vous quelque chose dans le discours que vous avez prononcé?

Je ne changerais rien à ce discours. Il a été prononcé par une enfant, une enfant très consciente que son avenir était menacé. Vous savez, je pense que seuls les enfants peuvent s’exprimer à des dirigeants de façon aussi crue et directe parce que ce sont les principaux concernés par ce qui s’en vient. Le monde a besoin d’entendre les enfants.

« Quand vous aviez mon âge, aviez-vous à vous soucier de votre environnement? Tout cela se passe sous vos yeux et pourtant vous faites comme si vous aviez tout le temps du monde et toutes les solutions. Je ne suis qu’une enfant et pourtant je sais que nous n’avons pas tout ce temps ces solutions. » — Une citation de Extrait du discours de Severn Cullis-Suzuki au Sommet de Rio en 1992

Est-ce que le monde a changé depuis le premier Sommet de la Terre, il y a 50 ans?

Oh oui, le monde s'est transformé. Selon moi, le plus grand changement est la prééminence des grandes entreprises. La montée en puissance des grandes entreprises a été fulgurante depuis 1972. La consolidation de la richesse est telle que le pouvoir étatique est influencé par des entreprises dont les profits sont souvent plus importants que le produit intérieur brut de certains pays. En conséquence, le pouvoir étatique s’est grandement effrité. Et malheureusement, le but de ces grandes entreprises est de maximiser le profit et non le bien-être des citoyens.

Nous n’avons pas besoin de retourner 50 ans en arrière. Regardez les déclarations signées il y a 30 ans, en 1992, elles étaient bien plus ambitieuses et surtout juridiquement contraignantes. On ne verrait plus ça aujourd’hui.

« Mon père dit toujours : "Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis." Eh bien, ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Vous, les adultes, dites que vous nous aimez. Mais je vous mets au défi, faites en sorte que vos actions reflètent vos paroles. » — Une citation de Extrait du discours de Severn Cullis-Suzuki au Sommet de Rio en 1992

Donc, vous pensez qu'une partie du problème actuel est que nous vivons une crise de gouvernance à l’échelle de la planète?

Je dis qu’il faut être réaliste. Il y a 30 ans, à Rio, on avait très bien identifié les problèmes et nous avions une multitude de solutions à portée de main et nous avons pourtant fait très peu de choses. Nous savions déjà que les changements climatiques poseraient de sérieux défis à l’humanité. Je pense que la plupart des politiciens veulent faire ce qui est bien et veulent changer les choses, mais le système dans lequel ils gouvernent est en quelque sorte brisé.

Nous sommes incapables de prendre de bonnes décisions pour le bien de nos enfants. Quand Steven Guilbeault est devenu ministre de l'Environnement, j'avais tellement d’espoir que les choses changent. Je sais qu’il fait de son mieux, mais si lui, un ancien environnementaliste, approuve un projet d’extraction pétrolière en 2022, c’est que le système de gouvernance est sérieusement compromis.

Cette semaine on célébrera le 50e anniversaire du tout premier Sommet de la Terre à Stockholm. Il y aura des discussions sur l’avenir et la santé de la planète. Est-ce que, selon vous, ces rencontres sont toujours pertinentes?

J’aime discuter, j’aime rencontrer des gens et j’aime voyager, mais je pense qu’il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Les résultats ne sont simplement pas satisfaisants. Détrompez-vous si vous pensez que ces réunions vont sauver le monde.

Qu’est-ce que vous aimeriez voir se réaliser au prochain Sommet de la Terre?

Avec la pandémie de COVID-19, nous avons vu à quoi ressemble une réponse d’urgence adéquate. Les gouvernements sont capables d’agir s’ils le veulent vraiment. On a aussi vu qu’avec de la volonté, des partis politiques peuvent travailler ensemble quand c’est urgent. Ils sont capables d’écouter ce que les scientifiques disent. Nous pouvons donc encore y arriver si nous y mettons tous les efforts. Pourquoi est-ce que ça serait différent avec la crise climatique? J’aimerais que les dirigeants du monde entier déploient les mêmes énergies pour combattre cette crise existentielle qu’est la crise climatique.

Selon vous, est-ce que le concept de développement durable tient toujours la route?

Je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé une façon de faire du développement durable. Avant d’aller plus loin avec ce concept, ou un autre concept, il faut vraiment que les pays développés consomment moins. Comment pouvons-nous demander aux pays en développement qui essaient de vivre avec un minimum et qui veulent atteindre la même qualité de vie que nous de consommer moins? C’est presque raciste et c’est surtout injuste. Les pays développés doivent montrer l'exemple. La toute première chose est de consommer moins.

Greta Thunberg participe à Vancouver en 2019 aux côtés de Severn Cullis-Suzuki à une marche pour lutter contre les changements climatiques. Photo : La Presse canadienne / Melissa Renwick

Selon vous, comment allons-nous arriver à changer les choses?

Je n’ai pas la réponse à cette grande question. Mais je pense que les jeunes ont beaucoup de pouvoir. Et je suis rassurée de voir qu’ils se sont mobilisés ces dernières années. On a besoin de plus de Greta Thunberg.

Si votre enfant souhaitait aller à un Sommet de la Terre pour essayer de se faire entendre, l'encourageriez-vous?

Absolument, sans hésitation.