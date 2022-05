Une famille de Saint-Étienne-des-Grès accueille une dizaine de réfugiés ukrainiens

Ils sont arrivés en sol canadien samedi par avion, la même journée où un vol nolisé du gouvernement fédéral transportant 306 réfugiés a atterri à l’aéroport de Montréal. Ils ont voyagé par leurs propres moyens.

Marie-Josée Rondeau-Bouchard et sa famille les attendaient pour les ramener en Mauricie. Son conjoint et le père de la famille ukrainienne s’étaient rencontrés il y a 20 ans au cours d’un échange international. Ils ont passé trois mois ensemble en Saskatchewan, puis trois mois en Ukraine.

On a gardé contact au cours des années ici et là. Quand la guerre a commencé, mon conjoint l’a contacté pour voir si tout allait bien, s’ils avaient besoin de quelque chose et on leur a offert tout de suite qu’on pourrait les héberger , raconte Mme Rondeau-Bouchard.

Sur 15 réfugiés ukrainiens qu’ils ont conduits dans la région, 10 sont hébergés chez elle.

On a acheté à Saint-Étienne une grande maison qui était un peu trop grande pour nous finalement. On a un grand sous-sol avec trois chambres, ma fille a laissé sa chambre pour pouvoir héberger le papa et le bébé. On a eu des dons de la famille, de la communauté. Les gens ont vraiment été généreux pour pouvoir meubler les espaces.

La famille a notamment fait l’achat de lits superposés, permettant à quatre enfants de dormir dans la même chambre.

Redonner

À peine arrivés, les adultes qui ont trouvé refuge au pays ont l’intention de se trouver un emploi pour contribuer à la société. Parmi eux, un travailleur de la construction, une cheffe et une enseignante. Ils veulent redonner ce que le Canada peut leur avoir donné en leur donnant l’asile , ajoute Marie-Josée Rondeau-Bouchard.

Ils sont tellement reconnaissants, heureux, soulagés qu’en ce moment, c’est le sourire. Ils sont dans la joie d’être ici, ils voient tout ce qui a été fait pour eux. […] Ils sont inquiets c’est certain pour l’avenir. Ils espèrent avoir des emplois. Ce sont des gens travaillants.

Mais un obstacle se dresse devant eux : la barrière de la langue. Aucun d’entre eux ne parle français, quelques-uns peuvent s’exprimer en anglais et la plupart ne comprennent que l’ukrainien.

Mme Rondeau-Bouchard souligne qu’ils ont toutefois une volonté d’apprendre.

« Hier, on faisait les devoirs avec les enfants qui sont à l’école primaire et toute la famille s’est rassemblée. Les adultes, les ados, tout le monde voulait apprendre. » — Une citation de Marie-Josée Rondeau-Bouchard

Ceux qui le peuvent seront inscrits dans un programme de francisation au Cégep de Trois-Rivières.

La famille serait intéressée à demeurer dans la région, alors que la guerre ne semble pas sur le point de prendre fin et que les relations entre l’Ukraine et la Russie pourraient demeurer tendues, même après les derniers tirs de roquettes.