Étudiants disparus dans la rivière Saint-Charles : les recherches se poursuivent

Les effectifs dédiés à l'opération sont similaires à ceux d'hier à l'exception de l'hélicoptère qui ne sera pas déployé aujourd'hui.

Les recherches sont menées par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avec l'appui de la Sûreté du Québec (SQ).

L’homme et la femme dans la vingtaine recherchés sont des étudiants de l'Université Laval.

Plus de 36 h après leur disparition, les recherches se poursuivent. Le drone du SPVQService de police de la Ville de Québec survolera le secteur du boulevard Père-Lelièvre où ils ont été vus pour la dernière fois tandis que l'unité canine, les escouades nautiques et les plongeurs fouilleront la rivière et ses rives jusqu'au fleuve.

Selon nos informations, la femme aurait fait une chute accidentelle dans la rivière et l’homme aurait tenté de lui venir en aide, mais aurait été incapable de regagner la rive.