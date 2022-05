Nouvel hôpital de l’Outaouais : le ministre Lacombe ne donne aucune date ni aucun site

Au lendemain de la sortie publique de la Coalition pour un Centre Hospitalier Accessible et Durable en Outaouais (CCHADO) qui milite pour l’installation du futur Centre Hospitalier Affilié Universitaire de l’Outaouais (CHAUO) dans un endroit accessible et durable , le ministre Lacombe n’a pas souhaité confirmer l’information selon laquelle le gouvernement considérerait très sérieusement l'emplacement de l’actuel Centre Asticou pour y établir le futur hôpital.

Je n’ai pas envie d’entrer dans les détails, parce qu’à chaque fois qu’on entre dans ces détails-là, la machine à rumeurs part. Et ça devient toujours très difficile, ensuite, d’expliquer des choses sans pouvoir tout le temps les nommer, parce que le processus n’est pas terminé [...] Ça crée de la confusion dans l’esprit du citoyen , a-t-il réagi en entrevue à l’émission, Les Matins d’ici.

Le Centre Asticou serait un des sites envisagés pour le futur hôpital de l'Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

Le CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais juge le site du Centre Asticou tout aussi inacceptable que celui du secteur des Hautes-Plaines, qui avait précédemment été envisagé par les autorités gouvernementales.

Sans ne nommer aucun emplacement, M. Lacombe a tenu à préciser le processus actuel.

C’est sûr que, dans tous les cas, on prend des informations sur les terrains qu’on analyse. Mais ce n’est pas parce qu’on prend des informations sur un terrain que nécessairement, on choisit ce terrain-là.

« Je pense que les gens [...] veulent qu’on avance, qu’on décide un terrain, qu’on choisisse un emplacement pour le campus santé - parce qu’encore une fois, ce n’est pas seulement qu’un bâtiment, un hôpital, mais c’est un campus - puis qu’ensuite de ça, on arrête de tergiverser et qu’on avance. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais

Sans non plus révéler les critères qui détermineront le choix d’un terrain, le ministre a assuré continuer de travailler comme depuis le début, c’est-à-dire avec les experts, avec des critères qui sont objectifs, avec des grilles d’analyse et avec les terrains qui sont disponibles .

On souhaiterait tous le terrain idéal, qui n’a aucun point négatif, mais ces terrains n’existent pas à Gatineau et en Outaouais. Il y a donc toujours des pour et des contre. Et on travaille avec ce qu’on a pour arriver à faire le meilleur choix , a-t-il dit.

Une annonce avant le 10 juin?

Alors que la session parlementaire se termine le 10 juin et que les élections provinciales arrivent à grands pas au Québec, le ministre responsable de la région de l’Outaouais n’a voulu révéler de date pour une annonce, indiquant seulement que celle-ci serait faite prochainement .

Il a toutefois assuré que le processus va bon train.

À la fin, c’est ce que j’ai toujours dit, les fonctionnaires vont faire l’évaluation de tous les sites, parce qu’il y a un travail technique qui doit être fait, et quand on aura une recommandation, ce ne sera pas une décision. On s’assoira avec la Ville, avec l’administration, en leur disant : "Voici ce qu’on nous recommande, est-ce que vous pensez que c’est une bonne idée? Est-ce que vous avez d’autres idées? Est-ce que vous voulez refaire une partie du travail du côté de la ville pour valider nos données?" [...] Là, on est rendu à la fin du processus [...] À la fin, on va se présenter devant les citoyens, on va leur expliquer très clairement ce qui a été pris en considération et les gens nous jugeront là-dessus.

Et de poursuivre : Je souhaite que, dans les prochaines semaines, on soit capable d’aller de l’avant [...] pour avoir enfin, une fois pour toutes, un hôpital digne de la quatrième ville du Québec [...] Il y a beaucoup d’experts qui travaillent là-dessus et on va arriver avec le meilleur terrain possible.

Le ministre Lacombe se défend de ne pas être à l’écoute

Sévèrement critiqué par l’ancien maire de la Ville de Gatineau, Marc Bureau, lors de la conférence de presse du CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais , durant laquelle il a reproché au ministre de ne pas être à l’écoute des citoyens et de la Coalition, M. Lacombe s’en est défendu.

M. Bureau est un homme que je respecte et ça m’a surpris ses commentaires, hier [lundi], parce que dès le début, en novembre dernier, ça a été la première personne que j’ai rencontrée avec l’entreprise Brigil. Ils voulaient me convaincre de construire le campus santé au centre-ville. J’ai pris note de ça. Par la suite, je me suis assuré d’avoir des discussions avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, le ministère de la Santé aussi, pour nous assurer que cette idée-là était bien prise en considération.

« Je n’ai eu aucune demande de rencontre de la part de la Coalition. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais

Selon lui, c’est justement pour répondre aux inquiétudes, autant que pour prendre le pouls de la nouvelle administration, que le processus a été mis sur la glace.