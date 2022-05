Ottawa n’en fait pas assez pour garantir l’accès aux prestations aux plus vulnérables

Ottawa « n’a pas une vue d’ensemble précise des populations difficiles à joindre » qui rencontrent des obstacles pour accéder aux prestations d’aide auxquelles elles ont droit, selon la vérificatrice générale du Canada. Cela comprend les personnes à faible revenu, les personnes autochtones, les personnes âgées, les personnes nouvellement arrivées au Canada et les personnes en situation de handicap.

C’est la conclusion à laquelle est arrivée Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada (VG), dans un des quatre rapports déposés mardi matin.

Ces populations sont, pour des raisons différentes, plus difficiles à joindre que la plupart des Canadiens. Pourtant, ce sont souvent celles qui ont le plus besoin des prestations d’aide offertes par le gouvernement fédéral visant la réduction de la pauvreté, comme l’Allocation canadienne pour enfants, le Supplément de revenu garanti, l’Allocation canadienne pour les travailleurs, et le Bon d’études canadien.

Mais elles peuvent rencontrer plusieurs obstacles lorsqu’elles tentent d’y avoir accès :

de faibles niveaux d’alphabétisation ou l’incapacité de communiquer dans l’une des langues officielles du Canada;

la réticence à divulguer au gouvernement des renseignements personnels ou de nature financière;

l’obligation de produire une déclaration de revenus pour accéder aux prestations;

le processus complexe de demande de certaines prestations;

l’exigence de fournir des renseignements d’identification ou des documents additionnels, comme le numéro d’assurance sociale;

l’accès limité aux services financiers (comme à un compte bancaire dans lequel les prestations pourraient être déposées automatiquement); l’emplacement géographique ou l’éloignement.

La VG reconnaît que, depuis 2018, l’Agence du revenu du Canada et le ministère Emploi et Développement social Canada déploient davantage d’efforts pour mieux faire connaître ces prestations aux personnes qui en ont le plus besoin .

Les organismes fédéraux ont mis en œuvre une vaste gamme de stratégies et d’initiatives de sensibilisation visant à encourager les gens à faire des demandes en vue d’obtenir les prestations auxquelles ils peuvent être admissibles , peut-on lire dans le rapport

Ottawa surestime le succès de ses démarches

Mais la VG affirme que le fédéral surestime le succès de ses démarches. Le gouvernement estime que, dans l’ensemble, une grande proportion des populations à faible revenu reçoit les prestations qui visent à réduire la pauvreté. Mais la VG a plutôt constaté qu’Ottawa n’a pas de vue d’ensemble précise et complète des groupes de personnes qui ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils pourraient être admissibles .

Les estimations du gouvernement omettent notamment de prendre en compte des personnes qui n’ont pas produit de déclaration de revenus, une exigence pour obtenir la plupart des prestations.

Le Ministère et l’Agence avaient peu d’éléments probants montrant que l’intensification de leurs activités de sensibilisation avait entraîné l’utilisation accrue des prestations par les personnes difficiles à joindre.

« Par conséquent, ces organisations ne parviennent pas à améliorer les conditions de vie des personnes et des familles qui ont peut-être le plus grand besoin de ces prestations. » — Une citation de Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada

En fait, la vérificatrice générale a constaté que le gouvernement n'a tout simplement « pas élaboré de mesures » lui permettant d'évaluer l'incidence des activités de sensibilisation.

Sans mesure l'incidence de leurs efforts de sensibilisation, le gouvernement est « parfois incapable » de montrer que les fonds dépensés avaient servi à quelque chose.

Plus de 18 millions de dollars auraient été consacrés aux « activités ciblées de sensibilisation au cours de l'exercice 2020-2021 », estime la VG, sans donc savoir s'il y avait des réels résultats.

Recommandations

La vérificatrice générale a émis plusieurs recommandations pour l'Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada, dont :

établir un processus commun de fixation des priorités, de planification, de surveillance et de production de rapports afin d’améliorer la façon dont ils mesurent l’utilisation des prestations;

définir et mettre en œuvre des mesures de rendement uniformes axées sur les résultats pour ce qui est des activités de sensibilisation ciblant les populations difficiles à joindre;

collaborer pour établir une expérience de service à la clientèle continu et cohérent en vue de répondre aux besoins des personnes qui nécessitent un niveau de soutien élevé pour accéder aux prestations.

Toutes les recommandations ont été acceptées par le gouvernement fédéral.