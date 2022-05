Festival Tallou Nalabo : la danse pour aider à surmonter des traumatismes

Le comédien, metteur en scène et professeur à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, Mathieu Chouinard, vient d'offrir de la formation au festival Tallou Nalabo à N’Djamena au Tchad en Afrique centrale. Le festival qui signifie « Venez danser » s'est déroulé du 20 au 29 mai et a pour mission de valoriser la danse et de promouvoir les jeunes talents de la région.

« Voir l'art pratiquer dans des contextes comme ceux-ci me fait réaliser à quel point ce qu'on vit au Canada, par exemple, est un luxe. » — Une citation de Mathieu Chouinard, comédien et metteur en scène

Mathieu Chouinard a offert de la formation en théâtre et technique de jeu à différents groupes de jeunes de la rue, dans la chaleur accablante.

Le comédien et metteur en scène Mathieu Chouinard qui offre de la formation en théâtre et mouvement aux participants au festival Tallou Nalabo. Photo : Gracieuseté de Mathieu Chouinard

Le comédien et metteur en scène Mathieu Chouinard qui offre de la formation en théâtre et mouvement aux participants au festival Tallou Nalabo. Photo : Gracieuseté de Mathieu Chouinard

Le festival Tallou Nalabo à N'Djamena au Tchad est un festival qui a pour but de valoriser la danse et de promouvoir les jeunes talents de la région. Photo : Gracieuseté de Mathieu Chouinard

C’est le directeur général du festival, Taigue Ahmet, avec qui Mathieu Chouinard collabore depuis une dizaine d'années, qui l’a invité à participer pour une troisième fois. C’est d’ailleurs la danse qui a permis à Taigue Ahmet de surmonter les traumatismes qu’il a vécus pendant son enfance.

« C'est devenu avec les années le pouvoir de l'Art comme outil de réparation, comme outil de sensibilisation, comme outil d'insertion, comme outil de cohabitation parce que quand on danse, on n'a plus de frontières. » — Une citation de Mathieu Chouinard, comédien et metteur en scène

Le cinéaste de Moncton, Étienne Boivin, a pour sa part offert des ateliers de documentaires à six participants, dont trois femmes. Leur court documentaire qui porte sur les activités du festival a été présenté devant les participants.

Le cinéaste de Moncton Étienne Boivin a offert de la formation en technique documentaire à six jeunes dans le cadre du festival Tallou Nalabo. Photo : Gracieuseté de Mathieu Chouinard

Le cinéaste de Moncton Étienne Boivin qui offre un atelier documentaire au festival Tallou Nalabo. Photo : Gracieuseté de Mathieu Chouinard

Étiene Boivin qui offre un atelier documentaire aux participants du festival Tallou Nalabo. Photo : Gracieuseté de Mathieu Chouinard

Mathieu Chouinard a aussi participé à Art-Lab, un événement organisé par le directeur général Taigue Ahmet en collaboration avec l' UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture .

Ces trois jours ont permis à une trentaine d'intervenants du monde politique, culturel et social d'échanger avec la population dans le but de rendre l’art plus accessible.

Grâce aux discussions, des initiatives concrètes prendront vie dans la communauté d'ici les six prochains mois.

Mathieu Chouinard désire continuer de créer des possibilités d’échanges entre des artistes du Tchad et de l’Acadie avec la collaboration de son ami Taigue Ahmet.