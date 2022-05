Les salaires peinent à suivre la montée de l’inflation en Alberta, selon un rapport

Les revenus moyens hebdomadaires dans la province sont en hausse de 3,2 % en mars, comparés à la même période l’année dernière. Un bond significatif, qui marque l’augmentation de ce genre la plus rapide en cinq mois.

Par contre, d’après le rapport de ATB Financials, l’inflation enregistrée en Alberta pour le mois de mars est de 6,5 %.

Les salaires ne suivent plus l’inflation , affirme l’administrateur économique en chef de l'institution financière, Rob Roach.

C'est bon, ajoute-t-il, en expliquant que cette hausse des salaires ne stimule pas en retour l’inflation, car ces coûts salariaux sont souvent répercutés sur les consommateurs .

Et c'est mauvais, car les salariées ont moins du pouvoir d’achat, ce qui a un impact sur les détaillants, explique l’économiste.

Pour leur part, les employeurs sont tiraillés par le désir d'augmenter les revenus de leurs employés alors que les coûts de production sont plus élevés

C’est une situation difficile ,ajoute-t-il.

Une manoeuvre « complexe » pour les commerçants

L’augmentation du coût de la vie a encouragé deux commerces de Calgary à augmenter le salaire de leur personnel.

Le salaire de base des vendeurs du magasin The Camera Store est passé de 17 $ de l’heure à 18,60 $ de l'heure.

« Au rythme où vont les choses, c’est difficile, voire presque impossible de suivre l’inflation, affirme le directeur des opérations du commerce, Julian Ferreira. [Augmenter les salaires], est une des seules choses qu’on peut faire pour se donner du jeu. »

Le propriétaire de Mountain Cleaners Canada, Denver Colvin, partage ce sentiment. Le salaire de base de ses employés oscillait entre 15 à 18 $ de l’heure, il atteint dorénavant 18 $ à 22 $ de l’heure.

Nous avons investi dans nos employés, car on veut qu’ils restent et on veut qu’ils gagnent bien leur vie ,a-t-il souligné.

Denver Colvin s’inquiète surtout de voir ses clients se détourner de ses services, en raison de cette montée des coûts. C’est complexe comme manœuvre , a-t-il témoigné.

La solution à cet enjeu, selon Roab Roach, est de faire descendre le taux d’inflation à la place d’augmenter les salaires pour essayer de le rattraper.

Il s’attend à ce que la Banque du Canada augmente son taux directeur mercredi. Ça devrait refroidir l’économie.

Avec les informations de Paula Duhatschek