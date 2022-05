Comprendre la violence au parc Lepage, trouver des solutions pour l’endiguer

Plus d'une trentaine de citoyens se sont présenté lundi soir à la séance d'information organisée par le Comité élargi contre la violence au parc Lepage et la Ville de Rimouski. L'objectif de cette soirée était de donner de l'information aux citoyens afin qu'ils puissent mieux comprendre le problème des bagarres entre jeunes organisées dans ce parc ainsi que les solutions qui sont envisagées pour y remédier.

La soirée a commencé par de brèves allocutions dans lesquelles le maire de Rimouski, Guy Caron, le conseiller de Saint-Robert, Jocelyn Pelletier, le lieutenant responsable du poste de la Sûreté du Québec (SQ) de Rimouski-Neigette, Steeve Bouillon, et le directeur de l'école Saint-Jean-Langevin, Michael Fiola, ont parlé de l'historique des bagarres au parc Lepage et de ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour tenter de régler le problème.

Différents intervenants ont raconté des événements qui se sont produits récemment et auraient impliqué des armes.

Le lieutenant Bouillon a même expliqué que la violence semble banalisée pour certains jeunes et que certains d'entre eux voulaient même se briser le nez, que c'est comme un jeu pour eux.

Les différents intervenants ont dit avoir vu des vidéos aux images troublantes . Ils estiment que la violence est montée d'un cran depuis la fin des confinements liés à la pandémie.

« Il y a des choses à travailler avec les jeunes au niveau des habiletés sociales, de la gestion des émotions et de la résolution de conflits. » — Une citation de Michael Fiola, directeur de l'école Saint-Jean-Langevin

Cette situation inquiète le maire Guy Caron et le conseiller Jocelyn Pelletier, qui estiment qu'il faut agir rapidement pour assurer la sécurité des jeunes et de ceux qui fréquentent le parc, avant qu'un événement plus grave ne survienne.

Aujourd'hui, on fait face à une situation où on a des armes blanches, où on a des jeunes femmes qui se font poursuivre avec des pistolets à plomb, à air comprimé ou à paint ball , a expliqué le maire Caron.

« Ça devient dangereux. Est-ce qu'on va attendre que ça aille trop loin? Qu'un jeune se fasse pousser en bas de l'escalier ou encore qu'on ait recours à l'arme blanche? Là, ce sera trop tard. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Fermer le parc le midi ou non?

Une douzaine de résidents se sont présentés au micro au cours de la soirée. La plupart d'entre eux ont questionné les différents intervenants au sujet de l'intention formulée par le conseil municipal, il y a quelques semaines, de fermer le parc Lepage le midi pendant l'année scolaire.

Beaucoup d'entre eux n'y voient pas une solution au problème.

Des adolescents rassemblés au parc Lepage (archives) Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

En réponse à leurs interrogations, le maire et les autres intervenants ont répondu qu'il ne s'agissait pas de la seule réponse au problème, mais de l'un des outils qui pouvaient être utilisés pour aider à le régler en permettant de le mettre sur pause , en quelque sorte.

Ils ont rappelé que cette mesure serait mise en place de manière temporaire, pour arrêter l'hémorragie , et que la solution serait certainement d'occuper le parc de manière plus récurrente.

« Il y a une hémorragie au parc. Il faut mettre un pansement très rapidement pour atténuer la violence qui se passe en ce moment au parc Lepage. » — Une citation de Jocelyn Pelletier, conseiller municipal du district de Saint-Robert

L'objectif, c'est de prendre une pause pour redonner la quiétude au parc. Et, comme on l'a vu ce soir, il y a beaucoup de gens qui étaient présents et qui désirent s'impliquer pour trouver des solutions parce que nous, le comité, on avait fait beaucoup d'actions, mais force est de constater qu'on ne réussit pas à régler le problème à 100 %. Donc, on arrive vers d'autres solutions et l'implication des citoyens dans l'utilisation, dans l'occupation du parc Lepage doit en être une , a expliqué le lieutenant Bouillon.

Des citoyens craignent aussi qu'une fermeture du parc ne déplace le problème ailleurs dans la ville.

Le lieutenant Steeve Bouillon a répondu que cela le surprendrait, puisque c'est l'aménagement du parc et le fait que les jeunes sont cachés par les arbres qui les incitent à s'y rassembler pour se bagarrer.

Selon lui, dès que les patrouilleurs arrivent, ils s'échangent des messages sur les médias sociaux et se dispersent dans la forêt pour revenir après le départ des policiers. Steeve Bouillon estime donc que le problème ne pourrait pas se déplacer dans un endroit dégagé comme le Complexe Guillaume-Leblanc, par exemple.

Le lieutenant à la Sûreté du Québec, Steeve Bouillon, le maire de Rimouski, Guy Caron, le conseiller Jocelyn Pelletier et le directeur de l'école Saint-Jean-Langevin, Michael Fiola, étaient présents à la séance d'information pour répondre aux questions des citoyens au sujet des bagarres au parc Lepage. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Une autre citoyenne s'est présentée au micro pour dire que, selon elle, la fermeture du parc encouragera les quelques jeunes concernés dans leurs actions violentes plutôt que de les régler. Elle estime aussi que cette fermeture pourrait même être vue comme une victoire pour ces jeunes.

Elle a également encouragé les différents intervenants à rencontrer les jeunes impliqués dans ces bagarres pour les inclure dans un projet de réaménagement du parc Lepage. Cette citoyenne se disait que, comme les jeunes s'y retrouvent fréquemment, ils doivent tout de même apprécier l'endroit.

D'autres citoyens se sont aussi interrogés à savoir pourquoi certains jeunes se battent ainsi.

Enfin, une adolescente, Haley Guimond, s'est présentée au micro. Elle a demandé à ce qu'on redonne de la couleur et de la beauté au parc Lepage.

La jeune femme a mentionné qu'elle ignorait si la fermeture du parc était ou non une bonne idée, mais elle a indiqué qu'elle soutenait la création d'une maison des jeunes dans l'enceinte du parc.

« Recréons une image de ce parc, car nous l'avons perdue. » — Une citation de Haley Guimond

Les différents intervenants ont aussi rappelé ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour tenter de régler le problème, sans grand succès.

Ils ont parlé de lettres envoyées aux parents, de patrouilles au parc presque tous les midis de la part des policiers, d'interventions de travailleurs sociaux et même d'arrestations.

Des activités sont aussi offertes à l'école sur l'heure du dîner et du mobilier extérieur a été ajouté sur le terrain des écoles pour encourager les jeunes à y rester le midi.

Selon le directeur de l'école Saint-Jean-Langevin et le lieutenant Bouillon, ceux qui en encouragent d'autres à se battre ont aussi été rencontrés, tant par les policiers que par des travailleurs sociaux.

La Ville a aussi tenté d'embaucher des agents de sécurité, mais aucune agence n'a voulu de ce contrat.

Le projet de maison des jeunes au parc Lepage progresse

Deux citoyennes, Claire Dubé et Chantal Marin, proposent de créer une maison des jeunes dans la maison du gardien du parc. Elles se sont toutes deux présentées au micro lors de la soirée d'information.

Mme Marin a dit avoir rencontré le maire Caron lundi après-midi au sujet de leur projet.

Le maire a affirmé lundi soir qu'il estime que la création d'une maison des jeunes est l'une des solutions envisageables pour régler le problème, mais qu'elle n'est pas la seule.

Plusieurs étapes restent à être franchies pour l'ouverture d'une maison des jeunes à cet endroit, dont la création d'un organisme sans but lucratif pour sa gestion, le lancement d'appels d'offres pour les rénovations, le montage d'un plan d'affaires, etc.

Chantale Marin estime que la Ville devrait se pencher sérieusement sur cette idée et investir dans le projet.

Lorsque tu bâtis une maison, si ton solage n'est pas bien fait, quand même que tu mettrais des millions sur ton solage, ça ne fait rien, ça va finir par s'effondrer. Les jeunes, les ados, c'est la fondation de la ville. Alors, pourquoi ne pas leur donner des lieux, des outils, des lieux pour eux autres afin qu'ils puissent avoir de l'aider et échanger entre eux autres. Il n'y a rien de mieux qu'une maison des jeunes , a-t-elle dit au micro.

Le parc Lepage, à Rimouski, pourrait être fermé le midi pendant l'année scolaire. Cette décision n'a cependant pas encore été entérinée par le conseil municipal (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

De nombreux conseillers municipaux étaient présents lundi soir pour écouter les préoccupations des citoyens.

Le conseil, toujours épaulé par les membres du comité contre la violence au parc Lepage, devrait notamment statuer sur le fait de fermer, ou non, le parc le midi.

Aucun échéancier n'a été fixé pour la prise de cette décision.

Le comité contre la violence au parc Lepage a été formé en décembre 2018. Il est composé de trois membres de l’équipe administrative de la Ville de Rimouski, trois membres de la Sûreté du Québec, trois personnes du Centre de services scolaire des Phares, deux personnes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, deux membres d’organismes communautaires (COSMOSS Rimouski-Neigette et En tout C.A.S), un membre de la direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et d'un membre du conseil municipal de la Ville de Rimouski (Jocelyn Pelletier).