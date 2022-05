Le défi de garder les jeunes sur les bancs d’école avec la pénurie de main-d’œuvre

Avec le manque de travailleurs, des préadolescents de plus en plus jeunes occupent des emplois notamment dans les épiceries et les chaînes de restauration rapide.

« Quand on fait nos courses les fins de semaine, on voit nos élèves qui sont de plus en plus jeunes qui sont sur le marché du travail, donc c'est effectivement très préoccupant. » — Une citation de Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire

En plus qu'on avait déjà des difficultés à retenir nos élèves et à les diplômer en Côte-Nord , expose Nadine Desrosiers.

Nadine Desrosiers, directrice, Centre de services scolaire de l'Estuaire Photo : Radio-Canada / Crédit: Centre de service scolaire de l'Estuaire

Un des objectifs est de s'assurer que les jeunes vont au moins chercher une première diplomation, met de l'avant le directeur du Centre de services scolaire du fer, Richard Poirier. Selon lui, les jeunes doivent tenter de trouver un bon équilibre entre le travail et l'école. C'est un défi quotidien sur lequel l'ensemble de nos équipes-écoles et nos partenaires travaillent , lance-t-il.

Un bon équilibre serait de travailler entre 10 et 15 heures par semaine pendant l'année scolaire, d'après M. Poirier.

Richard Poirier est directeur général du Centre de services scolaire du Fer. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Sur la Côte-Nord, les salaires qu'offrent les grosses entreprises peuvent être alléchants pour un jeune qui est encore à l'école. Mais il faut les amener à se qualifier, parce qu'on sait que l'économie peut avoir des cycles, et qu'il est important d'avoir une qualification , prévient Richard Poirier.

Pour Nadine Desrosiers, la solution passe aussi par les parents de ces jeunes. Parce que les parents, ce sont les premiers partenaires avec la réussite des enfants.

« Il faut donner du sens, pour que l'élève vienne à l'école dans un but de se développer. [...] Il va falloir se réinventer. » — Une citation de Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire

Les deux directeurs s'entendent pour dire que la formation professionnelle peut également être une bonne avenue pour les élèves qui sont attirés tôt dans leur parcours vers le marché du travail.

Ils ont espoir que le programme Passeport pour ma réussite , lancé par le Comité réussite accomplissement persévérance Côte-Nord (RAP) soit un bon dispositif pour les jeunes nord-côtiers.

Richard Poirier estime que les Centres de services scolaires ont de bons outils, comme les cours en ligne qui se sont développés pendant la pandémie, pour déployer davantage de pistes de solutions.

Peu de réglementations sur l'âge minimum pour travailler

Au Québec, il n'existe pas d'âge minimal pour travailler. Si un jeune à moins de 14 ans, il lui suffit d'avoir une autorisation parentale pour décrocher un emploi.

Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

C'est un retard important qu'on a dans les législations qui entourent le Code du travail [au Québec] , stipule le président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay, qui est aussi président des partenaires du marché du travail.

« Si on regarde en Colombie-Britannique, c'est minimum 16 ans pour être sur le marché du travail. » — Une citation de Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN et président des partenaires du marché du travail

Pour Guillaume Tremblay, le contexte actuel est comme un retour en arrière. On recule de 70 ans. Parce qu'avant ça, quand on a mis en place le secteur manufacturier au Québec, toutes les usines de textiles, il y avait beaucoup d'enfants dans les milieux de travail , relate le représentant syndical.

Quand [les jeunes] partent travailler dans une usine, au niveau du décrochage scolaire, c'est clair que c'est presque automatique , estime-t-il. C'est sûr que si l'on est dans une épicerie et qu'on travaille 20 heures par semaine, c'est autre chose.

Par ailleurs, les défis peuvent être nombreux pour un jeune qui intègre le marché du travail, comme les relations de travail entre collègues ou avec les clients, d'où l'importance d'avoir un bon encadrement des parents, explique Guillaume Tremblay.

La Côte-Nord est souvent au premier rang du décrochage scolaire, expose le président.