Des adolescents accusés après deux fusillades distinctes dans des écoles de Toronto

Lors du premier incident, la police de Toronto a été appelée vers 12 h45, lundi, dans une école du secteur des rues Bloor Ouest et Dundas Ouest. Une jeune fille de 17 ans a été transportée à l'hôpital, touchée par un tir de carabine à air comprimé.

Un adolescent âgé de 15 ans a été arrêté par la police. Il est accusé d'avoir utilisé des armes dangereuses et comparaîtra devant le tribunal le 12 juillet.

Le second incident est survenu peu après 16 h, lundi, également à l'ouest de Toronto. La police a été appelée dans une deuxième école, cette fois dans le secteur de Weston Road et Pine Street, où un garçon âgé de 15 ans a été atteint à la tête et à un bras par une carabine à air comprimé sur la propriété de l'école.

Il a été emmené à l'hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Une version précédente de ce texte mentionnait que les armes utilisées, selon la police, étaient des pistolet à plomb. L'expression a été remplacée par carabine à air comprimée, une traduction qui reflète mieux ce qu'est un "pellet gun", tel que rapporté par la police.

La police a retrouvé deux adolescents armés de carabines à air comprimé dans le voisinage de l'école.

Pour cette seconde fusillade, un adolescent de 15 ans a été accusé d'agression avec une arme et de port d'armes dangereuses, tandis qu'un autre adolescent âgé de 17 ans a été accusé de port d'armes dangereuses.

Les deux fusillades font l'objet d'une enquête distincte et les policiers demandent à tout témoin ou à toute personne ayant des informations de les contacter.

La police rappelle également aux personnes qui possèdent des carabine à air comprimé de les utiliser de manière sûre et légale.