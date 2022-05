Le Nouveau-Brunswick en tête d’une hausse de l’insolvabilité personnelle en mars

Le Nouveau-Brunswick affiche pour mars 2022 le taux d’augmentation le plus élevé des provinces canadiennes quant au nombre de dossiers d’insolvabilité déposés par les consommateurs, selon les plus récentes données du Bureau du surintendant des faillites du Canada.

Il y a eu 317 dossiers du genre dans la province en mars 2022 contre 213 en février. C’est une hausse de 48 %.

La moyenne nationale s’élève à 24 %.

Les provinces dont le nombre d’habitants s’approche le plus de celui du Nouveau-Brunswick, soit la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador, affichent respectivement 290, 306 et 164 dossiers en mars. Ce sont des hausses respectives de 36,2 %, 43 % et 13,9 % comparativement au mois précédent.

Le nombre de dossiers au Nouveau-Brunswick est toutefois plus faible que l’an dernier. Il y a en eu 328 en mars 2021. Il s’agit d’une baisse de 3,4 % sur un an.

Les explications d’un expert

La tendance record en matière de faillite a commencé avant la pandémie, indique le syndic autorisé en insolvabilité Paul Moffett, du cabinet comptable BDO Canada, à Moncton.

Puis, durant la pandémie, les gens ont utilisé davantage le crédit, dit-il. Et de nos jours l’inflation surpasse la hausse des salaires.

Les consommateurs qui perdent du sommeil à cause de leur endettement, qui ne font que les versements minimum chaque mois, qui utilisent une carte ou une marge de crédit pour faire un paiement sur une autre ou qui dépassent leur limite de crédit peuvent comprendre qu’ils sont en difficulté, explique M. Moffett.

Le but de la faillite est de donner aux débiteurs malheureux et honnêtes une occasion de se soustraire de ce fardeau écrasant , souligne-t-il.

Cette solution comprend toutefois ses propres défis. Innovation, Sciences et Développement économique Canada explique sur son site web que les actifs du débiteur en faillite sont vendus, que ce dernier paie tout ce qu’il peut au syndic pendant jusqu’à trois ans et que son crédit est touché pendant au moins six ans, ce qui complique tout achat important.

Des propositions plus avantageuses que la faillite

Paul Moffett précise qu’il aide tout d’abord les gens en difficulté financière à déterminer s’ils peuvent s’en sortir par leurs propres moyens.

La seconde option envisagée est la proposition de consommateur , c’est-à-dire une offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes , explique le ministère. Il est parfois possible de régler une dette en remboursant ainsi aussi peu que 20 %, indique M. Moffett.

Cette solution gagne de la popularité parce qu’elle est plus avantageuse que la faillite, selon lui. Les consommateurs peuvent faire des paiements moins élevés sur une plus longue période (sur cinq ans plutôt que sur trois ans) et les créanciers peuvent souvent récupérer ainsi une plus grande somme en fin de compte.

Les 317 dossiers d’invalidité déposés par les consommateurs au Nouveau-Brunswick en mars 2022 comprennent 106 faillites et 211 propositions.

Durant tout le premier trimestre au complet, il y a eu 739 dossiers déposés par les consommateurs dans la province, dont 259 faillites et 480 propositions. C’est moins que durant la même période l’an dernier quand il y a eu 802 dossiers, mais c’est une hausse d’environ 12 % comparativement au quatrième trimestre de 2021 quand il y en a eu 660.