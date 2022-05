La tempête a exposé des lacunes, disent des personnes ayant des besoins spéciaux

Brynn White raconte qu'elle et sa mère se sont senties isolées dans leur maison, près de Bells Corners, quand le courant a été coupé, après la tempête du 21 mai.

Beaucoup de personnes âgées, lorsqu'elles sont coincées, ne reçoivent aucune aide , estime Mme White, dont la mère souffre d’un cancer et d'autres problèmes de santé et doit utiliser des appareils spéciaux pour se déplacer.

Mme White craint que la hausse des températures ne rende leurs conditions de vie insupportables, mais elle ne souhaite pas s'aventurer dehors avec une mère à risque, craignant une exposition à la COVID-19.

On reste dans notre chambre et on essaie de s'en sortir , dit-elle. Et c'est un peu ce à quoi ressemblait notre vie quand [la tempête] est arrivée.

Vous ne pouvez rien planifier

Mme White explique qu'elle ne savait pas comment protéger sa mère et estime avoir reçu très peu de soutien.

Toutes deux commandaient un repas par jour à l’extérieur et pour le reste, elles devaient se contenter de repas basiques, comme des sandwichs au beurre d'arachides.

Une meilleure communication de la Ville ou de leur fournisseur d’électricité aurait aidé, selon Mme White.

« Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait ni de quoi que ce soit. Vous ne pouvez rien planifier. » — Une citation de Brynn White , résidente de Bells Corner

Eden Goodwin, qui utilise un appareil CPAP pour un problème d’apnée du sommeil, raconte avoir ressenti la même chose.

Sans machine, sa respiration peut être mise à risque pendant son sommeil, où son taux d'oxygène dans le sang peut devenir comparable à celui d'une victime de noyade.

Après s'être réveillé, après la première nuit, sans aucune sensation dans les doigts, Eden Goodwin a décidé de s’installer chez des amis.

Je n'avais aucune idée du moment où le courant reviendrait. Je n'avais aucune idée du moment où j'allais pouvoir revenir chez moi.

Et ça arrive sans prévenir. Si je n'avais pas eu quelqu'un chez moi pour me le dire, je ne l'aurais pas su.

Parents frustrés par le transport scolaire

Le fils de Melissa Sagan, Emilio, est autiste. Elle raconte avoir été frustrée par la façon dont la tempête a affecté sa capacité à se rendre à l'école.

Vendredi après-midi, la Ottawa Student Transportation Authority (OSTA) a publié une mise à jour pour les élèves comme Emilio, qui dépendent du transport spécial par camionnette.

Melissa Sagan explique que son fils, Emilio Ramirez Sagan, a besoin de sa routine. Jeudi dernier, entre 4h45 et 7h20, elle raconte qu'il lui a demandé des centaines de fois si l'autobus scolaire le conduirait à l'école. Photo : Gracieuseté Melissa Sagan

On y expliquait que les opérateurs ne pouvaient contacter tous les parents pour savoir quand les camionnettes pourraient venir chercher les enfants et les déposer à leur école, mais qu’il était possible que l'une d'entre elles arrive, sans avertissement aux familles.

Ils tenteront d'alerter les familles s’il n'y a pas de service disponible, dans la mesure du possible , indiquait la mise à jour.

Le manque de clarté de l' OSTAOttawa Student Transportation Authority , dit Mme Sagan, est particulièrement frustrant pour de nombreux enfants qui ont vraiment besoin d’une routine.

Mme Sagan explique que la communication était déjà déficitaire avant la tempête, mais que celle-ci a encore exacerbé le problème, soulignant le manque de mesures d'urgence en place.

Si on disait aux élèves des autobus jaunes : "Allez attendre le bus, il arrivera peut-être", cela soulèverait l'indignation. Et les parents seraient en colère , illustre la résidente de Barrhaven. Ce ne serait pas acceptable. Mais parce que mon enfant utilise une camionnette spéciale et que nous sommes une minorité, on nous dit que c’est acceptable et qu'on doit juste l’accepter?

Bien que son emploi du temps au travail lui permette de conduire son fils à l'école, Mme Sagan rappelle que ce n'est pas toujours faisable pour de nombreux parents.

Personne n'appelle. Il n'y a aucun message sur le site Web. La camionnette ne se présente tout simplement pas. Et certains de ces parents n'ont pas la possibilité de transporter leur enfant à l'école.