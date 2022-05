Une exposition à Surrey mêle diversité et pop culture des années 80

Une exposition appelée Inspiration X propose aux visiteurs du Musée de Surrey la vaste collection de pop culture de Dilber Mann. Le collectionneur est un dirigeant de l'industrie du jeu vidéo qui a travaillé à Vancouver, Shanghai et Los Angeles, et qui vit à Surrey.

Le nom de l'exposition fait référence à la génération X, que Statistique Canada définit comme les personnes nées entre 1965 et 1976, mais dont les expériences formatrices se sont déroulées dans les années 1980. L'exposition Inspiration X a commencé la semaine dernière au musée du quartier Cloverdale de Surrey et devrait durer jusqu'au 25 septembre.

Elle fait partie de l'initiative des trésors communautaires du musée, qui permet aux résidents de Surrey de présenter leurs propres artefacts et de raconter leurs histoires. Dans le cadre d’Inspiration X, des objets de collection, des souvenirs et des figurines de la pop culture les plus influentes de l'époque sont présents. Les films comme Star Wars, Transformers et Alien, par exemple, sont représentés.

Le collectionneur Dilber Mann est photographié avec sa vaste collection de statues et de personnages de la pop culture au Musée de Surrey, en Colombie-Britannique, le vendredi 27 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Pour la génération X, nous étions nombreux à nous attaquer aux progrès technologiques à l'époque avec des ordinateurs , a déclaré Dilber Mann. Les futures carrières étaient en quelque sorte inconnues pour beaucoup d'entre nous, mais ici, dans le Lower Mainland, nous sommes maintenant connus comme le centre du divertissement .

Dilber Mann raconte qu’une grande partie de cette fondation découle des expériences de la fin des années 80 et du début des années 90, et de ces personnages emblématiques qui ont aidé à inspirer des personnes à poursuivre ces carrières.

Certains des objets de collection les plus précieux de Dilber Mann sont présents dans l’exposition avec des légendes décrivant leur lien avec Surrey et la vie de ce curateur d’un jour.

« Ce sont toutes mes collections personnelles. Elles ne sont pas à vendre [...] ce sont des choses que je vais garder pour toujours, essentiellement, ou transmettre à mes enfants. » — Une citation de Dilber Mann

L'une des figurines les plus importantes exposées est celle de Yoda et Luke Skywalker. Dilber Mann dit qu'il a regardé The Empire Strikes Back au centre commercial Guildford de Surrey, qu'il décrit comme endroit où la communauté avait l’habitude de se réunir.

Influences asiatiques et SkyTrain

Outre des souvenirs de franchises occidentales, Dilber Mann expose également une figurine animée, le personnage de Kenshiro, de Fist of the North Star. Il se rappelle que les médias japonais et asiatiques sont venus à Surrey et dans le Lower Mainland à mesure que l'immigration s'intensifiait dans les années 1980 et que ses amis et lui ont pu explorer ces nouvelles influences grâce aux transports en commun.

C’était l’époque avant qu’Internet rende accessibles les discussions autour de la pop culture et c’est le SkyTrain qui a facilité la connexion avec d'autres cultures.

« [Au] début des années 90, le SkyTrain a été introduit à Surrey. Cela nous a ouvert toutes sortes [de possibilités] que nous n'aurions pas eues normalement. Nous avions alors accès à des groupes culturels, des centres culturels. » — Une citation de Dilber Mann

Beaucoup des influences asiatiques sont venues de magasins d'anime, explique Dilber Mann. Pour lui, présenter sa collection profondément personnelle est une occasion de faire comprendre aux gens à quoi ressemblait la vie en grandissant en tant que membre de la génération X.

Le collectionneur Dilber Mann ne compte pas vendre ses collections personnelles, mais plutôt les transmettre à ses enfants. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas à quel point ils sont vraiment touchés par un manque d'inclusion ou un manque de diversité , déclare-t-il. Ils ne comprennent peut-être pas que la discrimination dans les années 80 et au début des années 90 était un peu différente .

L’homme se remémore le fait que son père ait été harcelé parce qu'il était sud-asiatique, et que sa famille a eu sa voiture recouverte de papier hygiénique parce qu'ils avaient l'air différents.

Lorsque vous lisez le récit de l'exposition, cela parle un peu de la façon dont nous avons développé l'inclusion , conclut-il.

À écouter aussi : Nostalgie des années 80 : Discussion

Avec les informations de Melody Jacobson