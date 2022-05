Andrée Laforest convoque les élus et Rio Tinto, mais pas Sylvain Gaudreault

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, convoque Rio Tinto et plusieurs élus régionaux à une rencontre le 17 juin prochain afin de discuter de la situation de l'aluminium et des perspectives d'avenir pour la région.

Selon la députée de caquiste de Chicoutimi, ce sera l'occasion pour l'entreprise d'informer les élus sur ses projets. Outre les quatre députés caquistes de la région, les mairesses de Saguenay et d'Alma ainsi que les quatre préfets des MRCMunicipalité régionale de comté sont invités.

La présence de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a été confirmée par son cabinet.

Cette rencontre s’inscrit dans le contexte d’échanges et de discussions en cours depuis les derniers mois et en tant que ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est primordial pour mes collègues Nancy Guillemette, députée de Roberval, Éric Girard, député de Lac–Saint-Jean et François Tremblay, député de Dubuc, et moi, que tous travaillent ensemble pour faire avancer les projets porteurs pour notre belle région , a déclaré par communiqué Mme Laforest.

Sylvain Gaudreault choqué

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ne fait pas partie des invités. Il a déploré avoir appris l’existence de cette rencontre via les médias.

De dire que c’est les élus qui convoquent alors que, moi j’en suis un, un élu, et puis je ne suis pas dans le coup, alors que c’est quand même ma circonscription qui est la plus forte productrice d’aluminium et qu’il y a l’enjeu des précuites dont la fin de la durée de vie est prévue pour 2025. Donc, tout ça est inacceptable , a-t-il dénoncé.

Sylvain Gaudreault qualifie cette action de partisane alors qu’il affirme que les députés caquistes ont toujours refusé de participer à la Table de concertation sur le développement de l'aluminium. Il s’agit d’un dédoublement de structure selon lui.

Ils ont été convoqués les députés de la CAQCoalition avenir Québec à plusieurs reprises, ils ne sont jamais venus, ils ne se sont jamais présentés à cette instance de concertation , a-t-il indiqué.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Julie Dufour et la Table de concertation

Récemment, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a été critiquée par l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), car elle ne siégeait pas à la Table de concertation. Elle avait d'abord rétorqué qu'il y aurait bientôt une rencontre prévue.

Lundi, elle a répondu qu’elle y avait délégué le conseiller Kevin Armstrong qui a toutes les qualifications requises. Initialement, c'est la mairesse Josée Néron qui en était la présidente.

Elle a aussi mentionné lors de l'émission Place publique que cette instance représentait également un dédoublement. Selon Julie Dufour, elle n’a pas besoin de la Table pour pouvoir parler à la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, ou encore aux syndicats.

Est-ce que ça nous prend une concertation ou une mobilisation forte? Pourquoi, comment? On a le CQRDACentre québécois de recherche et développement de l'aluminium , il y a eu la Vallée… Se dédoubler pour se dédoubler, non. Si ça a encore une utilité, si les gens y croient s'il y a un dossier, moi c'est parfait, mais il y a ça à débroussailler , a plaidé Julie Dufour.

Avec des informations de Sylvain Gaudreault