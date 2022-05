Stationnement de l’hôpital de Chicoutimi : des citoyens s’opposent, les élus acceptent

La conseillère municipale Mireille Jean a été la seule à voter contre la demande de modification de zonage du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région qui concernait le terrain ciblé pour le projet.

Une quinzaine de citoyens ont assisté à la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Chicoutimi qui avait lieu à 16 h à l’hôtel de ville de Saguenay, qui marquait une étape réglementaire pour le projet, alors que d'autres sont à venir.

La demande de modification de zonage visait à étendre un usage institutionnel à l’espace vert qui accueillerait le projet, un secteur zoné parc, qui est situé en bordure de la rue Jacques-Cartier Est, non loin de la chaufferie de l’hôpital, et qui offre une vue sur la rivière Saguenay et les monts Valin.

Le projet de stationnement à étages comporterait trois paliers, dont un semi-enfoui, afin de minimiser son impact visuel, selon la présentation faite lors d’une consultation tenue par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux il y a un peu plus de deux semaines. Le projet marque la première étape de l’agrandissement du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi,

« Cet espace-là est un espace patrimonial naturel rarissime, on n’en a pas beaucoup encore, ce qui fait son exception. À mon avis, il devrait plutôt être valorisé, être réaménagé pour qu’il soit approprié par la population locale, [mais aussi par] la population régionale. » — Une citation de Mireille Jean, conseillère municipale

Il devrait être mis en valeur pour que, justement, nos visiteurs viennent , a poursuivi la conseillère, avant que les élus ne passent au vote.

Son intervention a été accueillie par des applaudissements par les citoyens qui assistaient à la séance.

Les élus de Chicoutimi ont appuyé à 5 contre 1 la demande de modification de zonage du secteur visé pour le projet de stationnement de l'hôpital de Chicoutimi, lors d'une séance extraordinaire qui avait lieu lundi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Un report de la décision réclamé

Plusieurs d’entre eux venaient alors de défiler au micro, dans l’heure précédente, afin de demander à ce que la prise de décision des élus soit repoussée.

Pierre-Bernard Bergeron, un citoyen du secteur, avait ouvert la séance en réclamant le report de la consultation publique et du vote prévus à l’ordre du jour.

M. Bergeron a soutenu que les documents préliminaires sur le projet de stationnement, l’absence de plans précis et de réunion du comité consultatif formé par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux jusqu’à maintenant ne permettaient pas aux citoyens d’avoir toutes les informations pour se prononcer sur le projet.

La consultation publique a néanmoins eu lieu, l’ordre du jour ne pouvant être modifié, selon les explications fournies par l’assistante-greffière.

Yves Laperrière, porte-parole du groupe de citoyens Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Yves Laperrière, porte-parole du groupe de citoyens formé au printemps, a appuyé la demande de Pierre-Bernard Bergeron, jugeant que le projet en est au stade des balbutiements .

« Il est très tôt pour livrer un chèque en blanc au CIUSSS, dont ont ne sait pas les dimensions, dont ne sait pas l’impact visuel. » — Une citation de Yves Laperrière, porte-parole du comité de citoyens

La première rencontre du comité consultatif, dont il est membre, aura lieu lundi prochain, a-t-il précisé.

L’ancien député bloquiste Robert Bouchard, qui fait également partie du comité consultatif, a de son côté remis en question la marge de manoeuvre qu’aura le comité pour modifier le projet.

D’autres citoyens ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’impact que le projet pourrait avoir sur une tourbière située à proximité et ont demandé que la zone ciblée par la demande de modification de zonage, jugée trop importante, soit réduite.

L'ancien député bloquiste Robert Bouchard fait partie du comité consultatif formé par le CIUSSS sur le projet de stationnement à étages de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Un appui du Comité des usagers de l’hôpital

Un seul appui, outre celui d’élus, s’est fait entendre lors de la séance, via une lettre du Comité des usagers de l’hôpital de Chicoutimi transmise au conseiller du district, Marc Bouchard.

Le projet leur semble être une solution qui répond bien aux besoins des usagers , a écrit le comité dans la lettre lue par le conseiller.

Serge Gaudreault, conseiller municipal dans le secteur nord de Chicoutimi, a de son côté suscité le mécontentement de citoyens après s’être exprimé en faveur du projet.

Je ne pense pas que c’est le temps d’aller en guerre contre le gouvernement , a-t-il lancé, en faisant référence au projet de 500 M$ d’agrandissement du bloc opératoire.

Le stationnement à étages aurait trois paliers, dont un partiellement enfoui, selon les esquisses présentées par le CIUSSS en mai. Photo : Gracieuseté

Les plans devront être soumis

Le conseiller Marc Bouchard, de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), a rappelé en entrevue au terme de la séance que d’autres étapes seront nécessaires avant que le projet de stationnement ne voie le jour.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux devra soumettre les plans de son projet au comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Chicoutimi dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de Saguenay.

Le comité consultatif, présidé par Mireille Jean, qui avait déjà remis en question des éléments du projet en mars, déposera ensuite ses recommandations au conseil d’arrondissement, qui prendra la décision finale dans ce dossier. Les délais dépendront du temps que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux mettra avant de soumettre les plans.

Marc Bouchard a rappelé que le projet présenté dernièrement par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pouvait encore être modifié.

« Pour ce qui est de tous les éléments autour, la végétation, la verdure, et ainsi de suite, on n’en était pas rendu là dans le projet. Donc il y a d’autres éléments, et puis le comité aviseur qu’ils ont mis sur pied va être en mesure d’avoir tout le suivi sur ce projet-là. » — Une citation de Marc Bouchard, conseiller municipal