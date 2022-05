Un complexe aquatique à Saint-Rosaire 

Québec injecte 8,5 millions $ dans le Domaine Cristal à Saint-Rosaire, dans le Centre-du-Québec. Ce projet de complexe récréotouristique multifonctionnel se veut unique dans la région. Il comprendra de l’hébergement trois-saisons, de même qu’un complexe de glissade d’eau et une piscine à vagues.

Le montant annoncé lundi comprend 5 millions $ de prêts et plus de 3 millions $ en subventions. Une cinquantaine d’emplois seront créés.

C’est un parc aquatique avec de l’hébergement de qualité supérieure pour vivre une expérience différente du camping , souligne le directeur général du Domaine du lac Cristal Harold Poisson.

« Du côté de nos attraits touristiques, du côté également des loisirs, on avait un manque à gagner, et je pense qu’avec ce qui va nous être proposé ici avec la famille Poisson, on vient combler un manque qu’on avait ici en région. » — Une citation de Éric Lefebvre, député d’Arthabaska

Pour la communauté d’affaires de la région et pour les représentants du secteur du tourisme, ce projet tombe à point. Il pourrait en effet attirer des touristes de la région, d’ailleurs dans la province et même de l’extérieur du pays.

Ça va amener des visiteurs de partout. On va avoir un calibre d’offre de services qui ne se trouve nulle part ailleurs, et c’est ça qu’on vise à essayer de trouver une diversité , remarque le directeur général de Tourisme Centre-du-Québec Yves Zhara.

L’attrait régional fait aussi que pour nos entreprises, pour les employés et tout le monde, tout le monde va pouvoir bénéficier de ces attraits touristiques là. Nécessairement, pour nous autres, l’attraction et la rétention pour les entreprises de la région, c’est super , ajoute le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable Robert Béliveau.

Le coût du complexe multifonctionnel frisera au total environ 11 millions $, car le promoteur injectera également du capital privé.

La construction doit commencer sous peu sur un terrain de golf récemment fermé.

Avec les informations de Jean-François Dumas